Más de 14.000 turistas eligen pueblos de la provincia durante Semana Santa

Martes, 07 Abril 2026 12:27

El turismo en la provincia de Soria sigue dejando buenas sensaciones y creciendo poco a poco, según los últimos datos de la red de oficinas de turismo de la Diputación de Soria. Más de 14.000 turistas eligieron los pueblos de Soria durante Semana Santa.

Durante el pasado mes de marzo, un total de 19.537 personas se acercaron a pedir información, un 8,83% más que en el mismo mes de 2025.

Gran parte de este impulso se nota en destinos muy conocidos. El Burgo de Osma continúa siendo uno de los grandes referentes, con 5.339 consultas (+15,66%), mientras que Almazán vive un momento especialmente positivo, alcanzando las 3.625 (+30,44%).

Otros municipios también muestran una evolución favorable: Berlanga de Duero suma 3.847 consultas (+8,31%) y Ágreda alcanza las 1.806 (+18,74%). Llama especialmente la atención el caso de Langa de Duero, que pasa de 6 a 76 consultas gracias al trabajo de mantener abierta la oficina durante estos primeros meses, y Monteagudo de las Vicarías, que crece hasta las 846 (+35,79%).

Además, la actividad se ha visto reforzada por oficinas que el año pasado estaban cerradas: Vinuesa registra 445 consultas, San Leonardo de Yagüe 155, Duruelo de la Sierra 71 y Garray 33.

Como suele ocurrir, también hay algunos descensos puntuales: San Esteban de Gormaz registra 1.247 consultas (frente a 2.610, un -52,22%), Ólvega 629 (-15,46%) y San Pedro Manrique 25 (-64,79%).

En conjunto, el primer trimestre del año deja 39.524 consultas en la red de oficinas de turismo, lo que supone un crecimiento del 4,84% y confirma la buena evolución del sector en la provincia. Unos datos que refuerzan además la imagen de Soria como un destino cada vez más consolidado en el turismo de naturaleza y rural, una tendencia que se viene manteniendo de forma constante a lo largo de todo el año y que responde al interés de los visitantes por entornos tranquilos, auténticos y en contacto con el paisaje.

A este buen arranque se suma el tirón de la Semana Santa, uno de los momentos más importantes del año. Durante esos días, 14.069 personas pasaron por las oficinas de turismo, un 3,34% más que en 2025 (13.614).

En este periodo se han visto subidas muy destacadas en varios puntos de la provincia. San Leonardo de Yagüe pasa a 1.047 consultas (el año pasado registró 186 consultas), Ólvega alcanza las 453 (con 71 visitas durante la semana santa del año pasado), San Esteban de Gormaz llega a 851 (en 2026 contó con 403 consultas) y Langa de Duero pasa de 38 consultas en 2026 a 105 este año en Semana Santa.

En los destinos con mayor afluencia, El Burgo de Osma registra 2.147 consultas (-30,67%), Berlanga de Duero 2.047 (-5,76%) y Ágreda 1.918 (-2,59%), manteniendo en cualquier caso un volumen muy importante de visitantes.

También presentan una evolución positiva Monteagudo de las Vicarías, con 1.141 consultas (+2,24%), y Medinaceli, con 876 (+12,89%). A esto se suman los crecimientos de Duruelo de la Sierra (+29,46%) y San Pedro Manrique (+12,56%).

Asimismo, la oficina de Garray registra 203 consultas y la de Vinuesa 760, dentro de las variaciones habituales de estos periodos. Por su parte, Villar del Río mantiene una actividad estable con 257 consultas.

En definitiva, tanto marzo como la Semana Santa reflejan una realidad similar: la provincia de Soria sigue despertando interés y atrayendo visitantes, combinando grandes referentes turísticos con el crecimiento progresivo de muchos de sus pueblos.