La Junta compromete ayudas a HUF España para mejorar su competitividad

Viernes, 17 Abril 2026 08:47

El viceconsejero de Economía y Competitividad en funciones, Carlos Martín Tobalina, ha comprometido ayudas a la planta de HUF España en El Burgo de Osma, para mejorar su competitividad, pero siempre condicionada a que haya un acuerdo previo de la empresa con los trabajadores.

Martín Tobalina se ha reunido en la tarde del jueves, en la planta de Huf España en el polígono industrial de La Güera, en El Burgo de Osma, con la dirección de la empresa y, después, con los trabajadores, para encontrar puntos de encuentro que permitan solucionar un conflicto laboral en ciernes.

El viceconsejero ha asegurado a los periodistas que la planta de HUF tiene futuro, ya que "históricamente ha sido muy competitiva", aunque ha reconocido que hay que mejorar la competitividad para que llegué más carga de trabajo.

Además ha confirmado que el diálogo con empresa y trabajadores se mantendrá y ha avanzado que se les ha pedido a las dos partes que realicen un esfuerzo para asegurar más garantías a la planta y un plan industrial.

Tobalina también ha señalado que la dirección le ha trasladado la necesidad de acometer una serie de medidas que hagan a la planta lo suficientemente competitiva como para recibir nuevos proyectos de inversión.

El representante de la Junta ha confirmado a la dirección de la empresa su disposición a activar ayudas vinculadas a proyectos industriales, inversiones y formación, con el objetivo de reforzar la viabilidad de la planta, pero siempre vinculadas a un acuerdo previo entre empresa y trabajadores.

La representación de los trabajadores le ha mostrado su preocupación por la negociación de las condiciones de cara al futuro industrial de la planta.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, ha reconocido que la Junta ha ofrecido a la empresa todas las líneas de ayuda que tiene disponibles para reconducir la situación de la planta burgense aunque ha apuntado que la dirección empresarial busca recortes sin ofrecer contrapartidas a la plantilla.

"Quieren reducir los costes salariales sin ningún compromiso de garantizar nuevos proyectos y, en definitiva, el volumen del empleo actual", ha recalcado.

Además ha advertido de la preocupante deslocalización de la carga de trabajo, ya que la firma, actualmente liderada por un multinacional portuguesa, "ha destinado a una planta del grupo en Portugal tres proyectos que estaban ya adjudicados a la planta del Burgo de Osma".

Brezmes ha confirmado que la empresa ya ha despedido a 29 trabajadores en este último mes y ha anunciado que procederá a solicitar un ERTE.