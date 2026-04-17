El Administrador diocesano expresa su cercanía con el Papa ante declaraciones de Trump

Viernes, 17 Abril 2026 09:09

El Administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel-Ángel Rodríguez, ha dirigido una carta a la diócesis en la que expresa su cercanía y comunión con el Santo Padre, el Papa León, en el contexto de recientes declaraciones públicas críticas hacia su persona, realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

En su escrito, el Administrador diocesano recuerda que la Iglesia “no vive de equilibrios políticos ni se sostiene en apoyos humanos”, sino que tiene su fundamento en Cristo.

En este sentido, ha recalcado que el ministerio del Papa es “signo visible de unidad y comunión para todos los fieles”, y que la adhesión a su persona no responde a afinidades circunstanciales, sino a una convicción de fe y a un sentido profundo de Iglesia.

Asimismo, ha señalado que este tipo de situaciones no deben afrontarse desde la confrontación, sino desde el estilo propio del Evangelio: “la verdad vivida con caridad, el respeto incluso en la discrepancia y la firmeza sin estridencias”. Por ello, invita a los fieles a evitar entrar en polémicas estériles y a cuidar el modo en que participan en la vida pública, especialmente en un contexto social marcado por la polarización.

El Administrador diocesano ha destacado también que este momento puede ser una oportunidad para reforzar la comunión eclesial y revisar las propias actitudes, recordando que “no todo vale, tampoco para nosotros”, y que los cristianos estamos llamados a ofrecer un testimonio diferente.

Finalmente, ha realizado una llamada expresa a la oración por el Santo Padre, como gesto concreto de cercanía y apoyo, siguiendo la tradición de la Iglesia en los momentos de dificultad.

“La Iglesia ha hecho siempre así: no respondiendo primero con palabras, sino poniendo a sus pastores en manos de Dios”, ha afirmado en la carta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar al papa León XIV y ha reclamado que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", ha escrito Trump en su red social Truth Social.

El pontífice respondió desde el avión que lo llevaba rumbo a Argelia y aseguró que no tiene "miedo" de la Administración Trump y que seguirá levantando fuertemente la voz contra la guerra, después de que Trump le criticara frontalmente diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".