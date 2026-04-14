El Hueco pone el derecho a quedarse en el centro del debate

Martes, 14 Abril 2026 08:55

¿Qué significa hoy poder quedarse en un territorio?. El Hueco de Soria dará las claves el próximo jueves en el monasterio de La Vid, en una jornada que promete ser muy especial.

El Monasterio de La Vid (Burgos) acoge este jueves una jornada muy especial: “Conversaciones sobre habitar la nueva ruralidad”, un espacio de reflexión en torno a una idea clave: el Derecho a Quedarse.

No se trata de un evento al uso, según ha confirmado El Hueco. Se trata de un encuentro para detenerse, escuchar y pensar colectivamente sobre una pregunta de fondo: ¿Quién puede elegir dónde vivir… y en qué condiciones?

A lo largo de la mañana, voces expertas en desarrollo territorial, innovación social y políticas públicas abordarán cuestiones esenciales como las desigualdades entre territorios, las condiciones reales para vivir en el medio rural, el papel de las políticas públicas y los caminos para hacer posible una nueva ruralidad basada en oportunidades

Todo ello en un formato pensado para el diálogo, la reflexión y la construcción compartida.