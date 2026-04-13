Diputación dispone de 2,2 millones en la Caja de Crédito y Cooperación para ayuntamientos

Lunes, 13 Abril 2026 13:47

La Junta de Gobierno local de la Diputación de Soria ha aprobado el balance de la Caja de Crédito y Cooperación correspondiente al año 2025 que arroja la cifra de 2.210.704,75 euros, que sumados a los créditos pendientes de abonar de 1.308.623,21 euros, hacen una cifra total de 3.519.327,96 euros en caja, destinados para todos los ayuntamientos que quieran solicitar préstamos a la institución provincial para financiar obras e infraestructuras.

Actualmente los créditos que se conceden a los ayuntamientos dependen de la duración: a ocho años tienen un interés del 1,69; y de cuatro años tienen un interés del 0,77.

Los préstamos pendientes de devolver se elevan a 2.102.434,06 euros, por ser amortizaciones correspondientes a ejercicios futuros.

La cuenta de contratación asciende a 1.308.623,21 euros, que son el importe de préstamos pendientes de disponer que corresponden al ayuntamiento de Almazán 800.000 euros, San Esteban de Gormaz 471.632,05 euros, Tardelcuende 28.508,34 euros y por último Salduero 8.482.82 euros.

Actualmente tienen préstamos en vigor de la Caja de Crédito y Cooperación los ayuntamientos de Alcubilla de Avellaneda que solicitó 25.000, Almajano 45.000, Almazán 1.200.000 euros, Cubo de la Solana 100.000 euros, Salduero 30.382,82, San Esteban de Gormaz 600.000, y dos a Tardelcuende por valor de 121.000 y 36.443 euros respectivamente.

La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado el contrato de adecuación del sendero GR86 con el objeto de favorecer la conexión entre los recursos del patrimonio natural y cultural de la celtiberia soriana, financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Unión Europea, fondos Next Generation.

Se adjudica a la empresa Inforest Medio Ambiente SL por un importe de 228.194,30 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 94 días naturales al ser la oferta que mejor relación calidad precio presenta de las ocho que concurrieron.

La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación de suministro de contenedores de recogida de residuos domésticos y aprobar el gasto por un importe de 100.000 euros y proceder a la licitación del contrato mediante procedimiento abierto, donde se prevé la compra de 38 contenedores que servirán de refuerzo para los meses de verano.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado las bases de la convocatoria para ayudar a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas y promover su control poblacional.

Las acciones subvencionables son los programas de gestión ética de colonias felinas, incluyendo proyectos de captura, esterilización y retorno. Se incluyen actuaciones de sensibilización a la población local, la

formación de personal encargado de la gestión de las colonias, las campañas de concienciación e información, la esterilización por parte de un veterinario, la identificación con microchip y la adquisición de un lector.

Igualmente, son subvencionables los elementos para la captura de gatos como comida específica, jaulas o instrumentos de captura, instalación, recogida y traslado de los animales. Asimismo, la ayuda se dirige a la

compra de equipamientos para vallado y delimitación del espacio, las desparasitaciones y las vacunaciones.

El presupuesto destinado a esta convocatoria es de 20.000 euros.

La cuantía máxima que cada localidad puede recibir se decide en función del número de habitantes; con menos de 400 habitantes el importe máximo será de 3.000 euros; entre 400 y 800 será 2.000 euros; y para municipios superiores a 800 habitantes el importe máximo de subvención será de 1.000 euros.

La Junta de Gobierno también ha aprobado el convenio de colaboración con la Residencia Hogar Santa Cristina de El Burgo de Osma para el año 2026 dotada con 12.000 euros.