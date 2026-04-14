Una treintena de alcaldes se informa sobre declaraciones para actuaciones menores en cauces

Martes, 14 Abril 2026 12:34

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha acogido hoy una jornada de trabajo con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en la que han participado una treintena de alcaldes, concejales y secretarios de la provincia para conocer con detalle el sistema digital de tramitación de las declaraciones responsables y resolver dudas sobre su aplicación práctica en los municipios.

Con esta jornada, la CHE y la Subdelegación del Gobierno en Soria han explicado la herramienta administrativa para realizar actuaciones menores de conservación y mantenimiento de cauces.

La convocatoria ha tenido un especial interés para Soria, ya que, tal y como ha destacado Latorre, aproximadamente una tercera parte del territorio provincial forma parte de la cuenca del Ebro y mantiene, por tanto, una relación directa con este organismo de cuenca en cuestiones vinculadas al uso, conservación y gestión del Dominio Público Hidráulico (DPH).

El contenido central de la jornada ha girado en torno a las declaraciones responsables.

Una declaración responsable es un trámite necesario para actuaciones menores y tasadas. Mediante ese documento, el ayuntamiento o la persona interesada comunica a la Confederación que va a ejecutar una actuación en el cauce y declara, bajo su responsabilidad, que cumple las condiciones técnicas, ambientales y administrativas exigidas.

Ese sistema permite simplificar la relación con la Administración en aquellos casos en los que la intervención está bien definida y no altera de forma sustancial el cauce ni su entorno. Si la actuación supera ese umbral y lleva aparejada una obra adicional de entidad considerable debe solicitarse autorización para dicha actuación.

Supuestos

Durante la sesión, presentada por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, se ha explicado que este procedimiento puede utilizarse, entre otros supuestos, para actuaciones menores en el dominio público hidráulico y en su zona de policía, para determinadas actuaciones menores relacionadas con la vegetación, para algunos despliegues de redes de telecomunicaciones y redes eléctricas, para el aprovechamiento de pastos en dominio público hidráulico y para el ejercicio de la navegación y la flotación.

Los técnicos de la CHE han insistido en que cada caso debe encajar de forma real en uno de esos supuestos y quedar suficientemente descrito.

La jornada también ha servido para detallar cómo debe presentarse correctamente la documentación.

La declaración responsable no puede limitarse al formulario. Debe acompañarse de una memoria o proyecto que describa con precisión la actuación, su ubicación, su alcance y los medios previstos.

También conviene incorporar planos, croquis, fotografías y las coordenadas UTM ETRS89 del punto o tramo afectado. Cuando la actuación se sitúe en un espacio con protección ambiental, debe aportarse además la autorización medioambiental de la comunidad autónoma si resulta preceptiva.

Los técnicos de la Confederación han puesto el acento en los errores más frecuentes que retrasan la tramitación.

Entre ellos figuran la falta de memoria y planos o la insuficiencia de datos para acreditar que se trata de una actuación menor.

El objetivo de esta formación ha sido precisamente reducir esas incidencias, mejorar la calidad de los expedientes y ofrecer a los ayuntamientos una guía práctica para que el procedimiento resulte útil y ágil.