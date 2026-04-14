La Diputación respalda un año más al C.D. Río Duero Soria

Martes, 14 Abril 2026 12:38

La Diputación de Soria ha renovado, un año más, su convenio de colaboración con el Club Deportivo Voleibol Río Duero Soria, uno de los grandes embajadores de la provincia en el panorama nacional.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha recibido esta mañana al presidente del club, Alfredo Cabrerizo, en un acto en el que ambas entidades han sellado un acuerdo que refuerza el vínculo entre deporte e identidad territorial.

El convenio cuenta con una dotación económica de 53.000 euros, una ayuda clave para que el conjunto soriano continúe compitiendo al máximo nivel en la Superliga Masculina, además de afrontar con garantías citas tan exigentes como la Copa del Rey y el resto de competiciones del calendario, muchas de ellas celebradas en Soria.

El acto también ha contado con la presencia del diputado de Deportes, Sergio Frías, recordando que el acuerdo va más allá del apoyo económico. El Río Duero Soria seguirá luciendo la marca “Soria Puro Oxígeno”, llevando el nombre de la provincia por toda España en cada partido.

Durante la firma, Serrano ha destacado el papel del club más allá de la pista:

“Este no solo es ejemplo de deporte de élite dentro de nuestra provincia, sino que supone un espejo para nuestros jóvenes deportistas. Muchos de ellos forman cantera dentro del club, manteniendo este deporte como un referente soriano más allá de Castilla y León”, ha declarado.

En esta misma línea, la cantera del Río Duero Soria sigue dando pasos firmes y sumando éxitos.

El equipo junior se ha proclamado campeón de Castilla y León por cuarto año consecutivo, confirmando su dominio autonómico con un torneo impecable y consolidando una generación de gran talento.

Este nuevo título no solo refuerza el trabajo de base del club, sino que además otorga el billete directo al Campeonato de España, donde los sorianos volverán a competir entre los mejores del país con el objetivo de seguir dejando huella.

Además, este respaldo institucional llega en un buen momento deportivo para equipo.

El Río Duero Soria ha firmado una temporada sobresaliente, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos de la Superliga, con un juego sólido, ambición constante y una identidad muy reconocible sobre la cancha.

El equipo dirigido por Alberto Toribio cerró la fase regular en una brillante segunda posición, con 19 victorias y solo tres derrotas, confirmando su crecimiento y regularidad a lo largo del curso. Una trayectoria que refuerza su aspiración de seguir peleando por cotas altas y de asegurar, por quinta temporada consecutiva, su presencia en competición europea.

Ahora, el conjunto celeste afronta el tramo decisivo del curso con los playoffs por el título. Tras superar un exigente calendario reciente, con victorias de peso y partidos muy disputados, el equipo llega en un gran estado competitivo para medirse al CV Teruel en los cuartos de final.

Los Pajaritos será el escenario donde el Río Duero Soria buscará dar un paso más en su sueño, con el apoyo de su afición y el respaldo de toda una provincia que sigue creyendo en su equipo.