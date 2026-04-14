El sector agroalimentario sorianos muestra su calidad e innovación en el Saón Gourmets

Martes, 14 Abril 2026 13:59

El presidente de la Diputación Provincial, junto a los vicepresidentes María José Jiménez, y Jesús Peregrina, ha asistido hoy al segundo día del Salón Gourmets, que se celebra en Madrid del 13 al 16 de abril, consolidado como uno de los principales escaparates nacionales e internacionales del sector agroalimentario.

La provincia de Soria está presente en el pabellón 4, donde muestra la calidad, variedad e innovación de sus productos a través de sus empresas agroalimentarias, reforzando su posicionamiento en un entorno clave para abrir mercados y generar nuevas oportunidades de negocio.

En esta edición, destaca especialmente la incorporación de cuatro nuevas empresas sorianas que participan por primera vez en una feria de estas características, lo que pone de manifiesto el dinamismo del tejido empresarial de la provincia y su apuesta por crecer y darse a conocer en mercados nacionales e internacionales.

Entre ellas, Serrano ha querido subrayar el ejemplo de Moncayo Ecológico, un proyecto integral, de dos jóvenes emprendedores que vivían en Madrid y que con raíces sorianas decidieron regresar, y arraigarse en su tierra, con este “ increíble proyecto”, “ahora son doce personas de entre 30 y 40 años, que viven en Noviercas, donde han recuperado la tienda, y ya cuentan con tres ganaderías.

Moncayo Ecológico abarca todo el proceso productivo, desde la ganadería hasta la elaboración y la venta directa, tanto online como en su carnicería de Noviercas, ofreciendo carne 100 por ciento de producción propia y apostando por un modelo sostenible y de proximidad y carne de territorio.

Asimismo, esta edición incorpora importantes novedades que reflejan la capacidad innovadora del sector agroalimentario soriano, como Crujientes Montes de Soria, los torreznos congelados, el chanquete de Soria o la firma Five Fish, que vende a través de whatsApp en todo el panorama nacional y que esta feria ha servido para abrirse paso en el mercado internacional, ampliando así la oferta y adaptándose a nuevas tendencias de consumo.

El presidente ha destacado que la presencia de Soria en este tipo de ferias “no es solo una oportunidad, sino una apuesta estratégica por el talento de nuestra tierra y por el futuro de nuestro medio rural”, subrayando que detrás de cada producto “hay empleo, hay familias y hay oportunidades para fijar población en nuestros pueblos, destacando también la cantidad de emprendedores jóvenes”.

En este sentido, ha recordado el éxito reciente de la participación en Alimentaria, donde las empresas sorianas despertaron un notable interés internacional, y ha avanzado que esta línea de promoción tendrá continuidad con nuevas acciones previstas en Galicia.

Finalmente, ha incidido en que Soria “no viene a ocupar un espacio en estas ferias, sino a ganarse su sitio”, apostando por la calidad, la autenticidad y la capacidad de competir en los grandes escaparates de la alimentación.