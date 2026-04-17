Elegido el mejor sumiller de España en el XXXI Campeonato Nacional "Tierra de Sabor"

Viernes, 17 Abril 2026 07:56

El sumiller canario Diego Tornel, que desarrolla su actividad profesional en el restaurante Bevir by Lopesan, ubicado en el Hotel Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa de la isla de Gran Canaria, ha sido elegido Mejor Sumiller de España en el XXXI Campeonato Nacional Tierra de Sabor que ha tenido lugar en el marco del XXXIX Salón Gourmets.

Este certamen, en el que han participado un total de 47 sumilleres llegados de toda España hasta las instalaciones del IFEMA madrileño, ha completado su pódium de honor con Davide Dall'amico, del restaurante Mina de Bilbao, y Toni Albiol, de la Enoteca Divins de Martorell (Barcelona).

El ganador del concurso, organizado por la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES) con el patrocinio de la Junta de Castilla y León a través de Tierra de Sabor, representará a España en el Campeonato Mundial de Sumilleres, organizado por la Asociación de la Sumillería Internacional (ASI).

El encargado de hacer entrega del trofeo y los diferentes premios aparejados al mismo ha sido el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, que ha dado la enhorabuena al ganador y al resto de premiados y ha agradecido a todos los participantes su asistencia.

También ha querido poner en valor la importancia tanto de la sumillería y como del vino, especialmente el de Castilla y León, responsable de producir 1 de cada 4 vinos de calidad que se venden en España.