Mañueco destaca que Castilla y León sigue creciendo en economía y empleo

Viernes, 17 Abril 2026 16:22

Durante su intervención en la VI edición del foro Wake Up, Spain / Wake Up, Europe!, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la solidez del modelo económico y social de la Comunidad, basado en la estabilidad institucional, la fiscalidad más baja de su historia y el impulso al tejido productivo, como claves para generar confianza, atraer inversión y favorecer el crecimiento.

En este sentido, ha subrayado que Castilla y León registra actualmente más personas trabajando que nunca, con una reducción del paro de un 20 % y un aumento del 7 % en la cifra de afiliados a la Seguridad Social en la pasada legislatura.

A su vez, en ese período, el PIB ha crecido más de un 13 % y la Comunidad lidera el incremento de la producción industrial en España.

Fernández Mañueco ha señalado también el dinamismo empresarial y la capacidad de atracción de inversiones, con un aumento de la inversión extranjera directa superior al 185 por ciento.

En este ámbito, ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con el tejido empresarial a través de ayudas directas, financiación, apoyo a la internacionalización y a la innovación, así como suelo industrial de calidad a precios competitivos.

Asimismo, ha destacado el liderazgo de Castilla y León en sectores estratégicos como las energías renovables, el turismo rural o la automoción, así como su posición de referencia en ámbitos como aeronáutica, agroindustria, biomedicina, defensa, industria farmacéutica o ciberseguridad.

En materia de gestión, Castilla y León es la cuarta comunidad que mejor ejecuta sus presupuestos, la segunda en inversiones reales y la primera en operaciones de capital. A ello se suma un elevado grado de ejecución de los fondos europeos Next Generation, que ya supera el 85 %.

El presidente ha incidido también en la calidad de los servicios públicos, que sitúan a Castilla y León en posiciones de liderazgo nacional: primera en Educación y Servicios Sociales, segunda en Atención a la Dependencia y tercera en Sanidad, según informes independientes.

Todo ello se traduce, como ha señalado, en una mayor calidad de vida para las personas de esta tierra.

Así, entre las principales medidas impulsadas por la Junta para reforzar los servicios públicos y facilitar el día a día de las personas destacan la gratuidad de la Educación de 0 a 16 años; la implantación de helicópteros medicalizados y ambulancias de emergencias en todas las provincias; y el transporte gratuito en las líneas autonómicas a través de la tarjeta 'Buscyl', que ya alcanza más de 700.000 tarjetas y supera los 9 millones de viajes gratuitos.

Sin embargo, Fernández Mañueco ha advertido de que estos servicios públicos requieren una financiación adecuada y ha criticado el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, al considerar que supone un riesgo para la igualdad entre territorios y para la sostenibilidad de servicios esenciales como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. En este sentido, ha recordado que Castilla y León representa el 5 % de la población de España y el 20 % de su territorio, por lo que ha mostrado su firme oposición a que la Comunidad perciba sólo el 1,29 % de los nuevos fondos.

Igualmente, ha vuelto a poner de manifiesto el déficit de inversiones estatales en infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunidad. También ha advertido de la falta de avances en el Corredor Atlántico, que aún no cuenta con un plan director.

En materia de infraestructuras agrarias, energéticas y de digitalización, el presidente ha reclamado nuevas inversiones en regadíos y almacenamiento de agua, así como un refuerzo de la capacidad de regulación en la Cuenca del Duero, junto al impulso de la banda ancha y 5G en toda la Comunidad.

En cuanto a infraestructuras energéticas ha denunciado la falta de compromiso del Gobierno Central, ya que la carencia de capacidad en la red eléctrica está frenando el crecimiento industrial de Castilla y León con proyectos por valor de más de 23.000 millones de euros pendientes de suministro eléctrico.

Finalmente, Fernández Mañueco ha destacado que Castilla y León ofrece estabilidad y certidumbre gracias a un Gobierno autonómico que funciona y avanza, con el objetivo de seguir atrayendo inversión y consolidar la Comunidad como uno de los mejores lugares de España para vivir.