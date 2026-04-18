La Junta reconoce a quienes impulsan y refuerzan prestigio de Castilla y León

Sábado, 18 Abril 2026 14:00

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá el próximo martes el acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025, en su 42 edición.

Un acto en el que la Junta de Castilla y León reconoce la labor, el talento, el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de personas, entidades y colectivos que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de la Comunidad y refuerzan su proyección dentro y fuera de España.

El acto, antesala del Día de Castilla y León, contará con la actuación musical de Cristina Llorente, Guadalupe Lancho y Raúl Olivar, y también con el grupo Nuevo Mester de Juglaría, distinguido en esta edición con el Premio Castilla y León de las Artes.

En sus diferentes categorías, los Premios Castilla y León 2025 han recaído en:

Verónica Pascual Boé, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, por su trayectoria como referente en liderazgo empresarial e innovación industrial, así como su compromiso con el impulso del talento tecnológico desde edades tempranas.

Nuevo Mester de Juglaría, Premio Castilla y León de las Artes. El jurado ha reconocido su trayectoria de más de medio siglo dedicada a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio musical tradicional de la Comunidad.

Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras, por su permanente compromiso ético y crítico, así como su mirada humanizadora sobre lo cotidiano, reflejada a lo largo de una trayectoria que abarca diversos géneros literarios.

Germán Vega García-Luengos, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades, al que se reconoce su contribución a la investigación y difusión del teatro clásico español, especialmente a través del Festival de Olmedo.

Laura López Valle, Premio Castilla y León del Deporte. El jurado ha reconocido su destacada trayectoria internacional, que incluye la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en natación sincronizada por equipos, así como varios títulos europeos.

Proyecto Hombre Castilla y León, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales, por su destacada labor en la prevención, atención y reinserción de personas con adicciones, así como su compromiso con la sociedad.

Ayuntamiento de Benavente, Premio Castilla y León de Tauromaquia. El jurado ha reconocido su papel como organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, una de las manifestaciones más singulares de la tauromaquia tradicional.