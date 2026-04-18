La construcción del Aula Arqueológica de Las Médulas concluirá después del verano

Sábado, 18 Abril 2026 14:09

La Junta está liderando la gestión del Plan de Recuperación en Las Médulas con el apoyo a los municipios que se han visto afectados por los incendios del pasado verano. Las actuaciones que se han acometido en el Mirador de Orellán y que se están desarrollando en el Aula Arqueológica tienen una inversión prevista de 3,1 millones de euros.

Durante los días 16 y 17 de abril ha tenido lugar en la Casa del Parque de Las Médulas, en la localidad leonesa de Carucedo, la celebración del X Encuentro Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial, en el que ha participado el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, quien ha visitado, además, las obras de la nueva Aula Arqueológica para comprobar su avance.

Mediante Orden de 28 de agosto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se declaraba la emergencia de las actuaciones en el Mirador de Orellán y en el Aula Arqueológica de Las Médulas, primer paso para iniciar la ejecución de dichas obras, que acomete SOMACYL.

A mediados de septiembre se inició el derribo y desescombro de los restos que habían quedado del Aula Arqueológica tras el incendio del pasado verano y a principios de octubre se autorizó el proyecto básico de construcción del nuevo edificio.

Las obras avanzan conforme a los plazos previstos, con la ejecución de la cimentación, y su finalización se prevé a finales del verano.

La inversión total asciende a los 2 millones de euros, a los que hay que sumar los 500.000 euros que fueron concedidos a la Fundación Las Médulas, Paisaje y Patrimonio, para el desarrollo del proyecto expositivo y la dotación de equipamiento del Aula, así como para el diseño y coordinación de actuaciones para la recuperación de Las Médulas.

Con estas actuaciones, el Gobierno de Castilla y León ha reiterado que reafirma su firme compromiso con la protección, conservación y puesta en valor del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas.

Este enclave, patrimonio de todos los castellanos y leoneses, constituye un referente internacional por su singularidad histórica y paisajística, y merece toda dedicación para garantizar su preservación para las generaciones presentes y futuras.