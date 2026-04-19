Buscyl supera los 10 millones de viajes en Castilla y León

Domingo, 19 Abril 2026 13:57

La Junta de Castilla y León ha superado los 10 millones de viajes gratuitos (10.072.879) a través de Buscyl, un dato que evidencia, según ha subrayado, el papel del transporte autonómico como servicio público estructural para garantizar la movilidad diaria y la respuesta positiva de los ciudadanos desde su puesta en marcha.

Este crecimiento sostenido refleja la utilidad del modelo y su buena gestión, con una adaptación continua de la oferta a la demanda, especialmente en las líneas con mayor utilización.

El incremento de viajeros ha ido acompañado de una gestión flexible, con refuerzos en las rutas más demandadas y una mejora progresiva del servicio, lo que constata un modelo que funciona, se adapta y responde, situando al transporte público como una alternativa real en Castilla y León.

El sistema cuenta ya con más de 719.000 tarjetas activas, un dato que muestra su rápida implantación y permite dimensionar el alcance real del servicio, con una base amplia de usuarios que respalda el crecimiento sostenido del número de viajes.

El sistema se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades, generar ahorro directo para las familias e impulsar el uso del transporte público

La Junta continúa avanzando en la modernización del sistema, integrando la digitalización y la mejora de la experiencia de usuario en un modelo de movilidad pública más accesible, eficiente y sostenible.

Datos por provincias

Por provincias, el número de viajes (10.072.879) se distribuye de la siguiente manera:

Ávila: 122.576

Burgos: 283.228

León: 1.790.556

Palencia: 314.127

Salamanca: 3.291.797

Segovia: 641.538

Soria: 67.062

Valladolid: 3.435.559

Zamora: 126.436