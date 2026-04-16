Sanidad, Salud Mental y periodistas elaboran guía para prevenir el suicidio

Jueves, 16 Abril 2026 14:51

La Gerencia Regional de Salud sigue trabajando en la prevención de la conducta suicida y, para ello, ha puesto en marcha un nuevo proyecto junto con la Federación Salud Mental Castilla y León. Ambas entidades elaborarán una 'Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo del suicidio en los medios de comunicación'.

Este nuevo proyecto, que forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno autonómico dentro de la Estrategia de prevención de las conductas suicidas, busca consolidar la colaboración entre el ámbito sanitario y los medios de comunicación en el cuidado de la salud mental.

Los periodistas juegan un papel clave en la construcción del relato social sobre el suicidio y, con este texto, se busca promover un tratamiento informativo responsable, riguroso y comprometido del tema que contribuya a su prevención y a una mejor comprensión.

Esta iniciativa está incluida dentro de la vigente Estrategia de Salud Mental de Castilla y León 2024-2030.

Para poder desarrollarla, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participan profesionales de distintos medios de comunicación de diferentes zonas de la Comunidad, incluyendo prensa escrita y digital, radio y televisión.

El objetivo era contar con la más amplia diversidad de perfiles posible para garantizar que la guía resultante sea útil y aplicable en diferentes contextos profesionales.

Para la creación de este grupo ha sido fundamental la colaboración del Colegio de Periodistas de Castilla y León y de las asociaciones profesionales de periodismo de cada provincia.

Enfoque metodológico del proyecto

El grupo de trabajo ya ha iniciado su actividad con la celebración de sus dos primeras reuniones.

En la primera de ellas se presentó el proyecto y se establecieron y definieron las metas a alcanzar con la Guía.

Además, se destacó la importancia de abordar el suicidio desde un enfoque sociosanitario; y se subrayó la idea de que informar de manera responsable no significa dejar de informar, sino hacerlo con sensibilidad, rigor y conciencia del impacto que puede tener cada contenido publicado.

Asimismo, en el segundo encuentro se ha comenzado a trabajar en propuestas de contenido para el documento, buscando siempre alcanzar el consenso en las recomendaciones y herramientas prácticas que le darán forma.

A lo largo de los próximos meses, profesionales del ámbito sanitario y de los medios regionales continuarán trabajando de forma colaborativa en el proceso de analizar el tratamiento actual del suicidio en los medios y en el de identificar buenas prácticas y áreas de mejora.

La participación activa de todos los agentes implicados permitirá construir un documento basado en la evidencia y en la experiencia profesional que ofrezca recomendaciones prácticas y adaptadas a la realidad de las redacciones.

Posteriormente, se procederá a la implantación de la 'Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo del suicidio’ en las redacciones de Castilla y León, intentando alcanzar el mayor grado de difusión posible para la misma.

Y, de este modo, abrir una nueva etapa en la que se aspira a mejorar la calidad de la información sobre suicidio, evitando enfoques sensacionalistas o inadecuados; y promoviendo, en su lugar, una comunicación que incluya mensajes de esperanza, recursos de ayuda y un enfoque preventivo. Todo ello para seguir avanzando hacia una sociedad más informada, consciente y comprometida con la salud mental.