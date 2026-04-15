Los ayuntamientos tienen hasta el 30 de abril para solicitar a Diputación las brigadas forestales

Miércoles, 15 Abril 2026 14:27

La Diputación provincial de Soria se ha dirigido a todos los alcaldes de la provincia para informarles que pueden solicitar para sus localidades el trabajo de las brigadas forestales, incluyendo hasta el 30 de abril, las actuaciones que consideran podrían ejecutarse en su municipio.

Las prioridades que se tendrán en cuenta son las relativas a la prevención de incendios en el interfaz urbano-forestal, la apertura de fajas auxiliares contra incendios en carreteras y caminos rurales; el tratamiento silvícola de masas arboladas en parcelas de montes públicos próximas a los pueblos, y por último la adecuación de áreas recreativas y la apertura y mantenimiento de sendas.

Se ha comenzado a crear el equipo compuesto por una ingeniera de montes responsable del operativo, una auxiliar y, en breve, se van a poner en marcha seis brigadas que comenzarán su trabajo a mediados del próximo mes de mayo, para lo cual se han iniciado los trámites de contrataciones que recibirán los cursos de formación obligatorios en manejo de maquinaria y prevención de riesgos laborales.

El equipo completo estará compuesto por unos 35 profesionales, encabezadas por un ingeniero agrónomo, que cuenta con un administrador.

El resto lo forman las brigadas, compuestas cada una por un capataz y cuatro peones, destinadas cada una a una zona de la provincia: Tierras Altas, Pinares, San Esteban-El Burgo de Osma, Ágreda-Ólvega y Almazán-Medinaceli, más una brigada de refuerzo para vías verdes.

El año pasado se desplegaron las brigadas en 179 municipios y en 416 núcleos urbanos, y se actuó sobre una superficie total de 262 hectáreas.

El trabajo se estructura a partir de las peticiones realizadas por los municipios y que se hace también en coordinación con los responsables de la sección de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para ir detallando los lugares donde es prioritario llevar a cabo una limpieza de las zonas periurbanas de los municipios.

La subvención de la Junta de Castilla y León se incluye dentro del Plan de Empleo Montel, para el cuidado del Medio Ambiente, con una partida de 672.000 euros, destinada a las contrataciones que se llevarán a cabo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ECyL, así como para la compra de vehículos y alquiler de naves; la Diputación provincial tiene presupuestada una cuantía de 397.106 euros para complementar esta partida, afrontando gastos que son principalmente los de dotar a las brigadas vehículos y el gasoil necesario, así como las herramientas y de complementar sus retribuciones.

El presupuesto total recogido en el presupuesto de la Diputación de 2026 es de 1.069.106 euros.

Benito Serrano ha destacado que este es un servicio demandado por casi todos los ayuntamientos de la provincia, siendo muy valorado por los alcaldes, ya que las brigadas hacen una labor preventiva de cara a posibles incendios, limpiando las zonas periféricas de los municipios y también colaborando en la limpieza de zonas de ocio y de esparcimiento de los pueblos.