Soria se promociona en abril en la estación ferroviaria Madrid-Atocha

Jueves, 16 Abril 2026 12:23

Soria publicita estos días sus recursos naturales y patrimoniales en la estación ferroviaria más importantes de España: Madrid-Atocha.

El departamento de Turismo de la Diputación de Soria, dirigido por la diputada Elia Jiménez, ha puesto en marcha a lo largo de este mes de abril una campaña publicitaria en Madrid destinada a captar público potencial de cara al puente del primero de mayo.

La estación de Madrid-Atocha es el principal nodo ferroviario de España, registrando más de cien millones de pasajeros al año, un volumen que ncluye principalmente el tráfico de cercanías, alta velocidad (AVE) y servicios regionales, lo que la convierten en la estación más transitada del país y una de las mayores de Europa

La campaña se centra en la céntrica estación de Atocha donde se ofrece en las cuatro pantallas de gran formato que reciben al viajero en la estación de Atocha-Cercanías de Madrid un anuncio promocional de la provincia de Soria con una duración de 10 segundos para captar la atención de los viajeros.

El objetivo de la campaña es captar visitantes de cara al puente del primero de mayo, teniendo en cuenta que es fiesta en Madrid los días 1,2 y3 de mayo y que esta Comunidad constituye el primer mercado emisor de turistas hacia la provincia de Soria, según los datos que arrojan tanto las consultas en las oficinas de turismo provinciales, como las que se realizan en las diferentes redes asociadas a la marca “Soria, ni te la imaginas”.

La diputada de Turismo, Elia Jimenez, ha resaltado en un comunicado que con esta campaña se busca impactar en el mayor número de personas, ya que se trata de una estación muy transitada y los anuncios en estos medios contribuyen un soporte publicitario de mucha visibilidad.

Está comprobado que las campañas de publicidad realizadas en este tipo de medios, en ejercicios anteriores, tuvieron una repercusión favorable en el turismo provincial, que es lo que se persigue.

La inversión ronda los 5.000 euros y la campaña estará activa a lo largo de este mes de abril, para que pueda surtir efecto en los primeros días del mes de mayo, ya que Soria es una de las opciones que tienen los madrileños para disfrutar en un puente y siendo la distancia ideal para aprovechar una escapada centrada en turismo rural.

Las expectativas climatológicas también van a ser importantes para animar a los madrileños a elegir Soria como destino referente de medioambiente, naturaleza, gastronomía y un amplio patrimonio para conocer.