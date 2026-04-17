Olga Domínguez, nueva delegada especial en Comité Comarcal de Cruz Roja Almazán

Viernes, 17 Abril 2026 14:14

Cruz Roja ha designado a Olga Domínguez Bartolomé como nueva delegada especial en el Comité Comarcal de Almazán, reforzando así su estructura organizativa en la zona y su compromiso con la atención a las personas.

El nombramiento a propuesta de la presidenta del Comité Autonómico en Castilla y León ha sido firmado por la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, a fecha 30 de marzo

Olga Domínguez Bartolomé cuenta con experiencia dentro de Cruz Roja Almazán como voluntaria, lo que le ha permitido adquirir un conocimiento directo de la labor en el territorio, así como de las necesidades sociales existentes en la comarca.

La adnamantina ha asegurado este nuevo reto “con muchas ganas de hacer cosas” y con el objetivo principal de fomentar el voluntariado joven.

Además, ha animado a sus vecinos a participar y ha invitado a “que se acerquen a la Cruz Roja, hay muchas cosas que hacer que seguramente ignoramos, como yo lo ignoraba en su momento cuando entré en el taller de crochet y me di cuenta de que el voluntariado tiene una parte muy gratificante.”

Desde su nueva responsabilidad, Olga trabajará en la coordinación y desarrollo de proyectos sociales, el impulso de la a cción voluntaria y la mejora de la respuesta ante las necesidades de la población en el ámbito comarcal.ç

Cruz Roja continúa así consolidando su presencia en el territorio, apostando por una intervención cercana, eficaz y adaptada a la realidad social de c ada entorno