Almazán rehabilita pasarela peatonal junto al puente medieval sobre el Duero

Sábado, 18 Abril 2026 09:34

El Ayuntamiento de Almazán ha finalizado las obras de rehabilitación de la pasarela peatonal situada junto al puente medieval sobre el río Duero.

Con ello, según ha destacado en un comunicado, ha dado un paso más en las actuaciones de mejora en instalaciones y servicios municipales dentro del compromiso del municipio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la recuperación del valor histórico y paisajístico de uno de los enclaves más emblemáticos de la villa.

La actuación, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se enmarca en el Plan de Puesta en Marcha de Agenda 2030 del Consistorio adnamantino, y ha incluido obras de limpieza exhaustiva, rascado manual para eliminar impurezas y materiales degradados, reparación estructural, y aplicación de un sistema de protección que garantiza que la zona sea impermeable, firme, y resistente a grietas y fisuras.

La pasarela ha sido dotada también de un revestimiento técnico de alto rendimiento que ofrece un acabado antideslizante y garantiza una movilidad segura bajo cualquier condición climática, promoviendo un entorno inclusivo y duradero. A nivel estético, incluye una renovación visual con un tono verde, que integra la zona en su entorno natural.

La ejecución de los trabajos ha motivado la regulación temporal del tránsito peatonal durante esta semana.

Teresa Ágreda, concejala de Medio Ambiente, ha recalcado la importancia de esta iniciativa, que busca garantizar un tránsito seguro y cómodo para peatones y ciclistas, e impulsa el desarrollo urbano sostenible y la mejora de las infraestructuras municipales.

“Con la culminación de esta obra, no sólo rehabilitamos un punto de paso estratégico, sino que cumplimos con las iniciativas enmarcadas en Agenda 2030. Hemos apostado por materiales de larga duración que reducen la necesidad de mantenimiento futuro y, por tanto, el consumo de recursos", ha explicado.

En este momento, los trabajos avanzan para la rehabilitación de la pasarela situada en la zona del Paseo Alicante, y se realizarán bajo los mismos criterios de durabilidad, seguridad y movilidad sostenible.

Ambas actuaciones permitirán cumplir con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 3: Salud y Bienestar.