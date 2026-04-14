Almazán, punto privilegiado para observación de eclipse solar de 1905

Martes, 14 Abril 2026 16:58

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto Soria mirará al cielo para observar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La expectación está garantizada. Pero no es la primera vez que se vive. En 1905, Almazán fue uno de los puntos privilegiados de la geografía española para observar este fenómeno, que generó tanto o más expectación que el eclipse del próximo verano.

Eva Sierra Romero, arquitecta de la Diputación provincial de Soria, ha publicado en el próximo número de “Revista de Soria” un artículo dedicado al eclipse de 1905 en Almazán, donde aporta datos de un fenómeno vivido en una época distinta y que generó por ello más expectación, si cabe, que el eclipse anunciado para el próximo verano.

Eran, ciertamente, otros tiempos, donde perduraba una visión mágica sobre la astronomía. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se registraron varios eclipses totales, en los que España tuvo especial protagonismo.

España fue el único país de Europa en la franja de totalidad del eclipse total de sol del 30 de agosto de 1905, y con las mejores condiciones: en la línea central, con más de 3 minutos y 40 segundos estimados de totalidad y suficiente altitud solar.

Sierra se interesó por este asunto por noticias que tenía del eclipse solar de 1905 por su familia adnamantina. Y en su investigación ha tenido de ocasión de encontrarse en el camino a personalidades muy interesantes de aquella época muy cercanos a la provincia.

La prensa española y extranjera de la época reflejó la repercusión del eclipse solar, con viajes turísticos programados, trenes y barcos fletados para la ocasión, alojamientos, excursiones y lentes ahumadas, y expediciones de astrónomos extranjeros interesados en observar el fenómeno en España. El astrónomo más famoso de la época eligió Almazán, por recomendación del rey Alfonso XIII.

Almazán tenía entonces apenas 3.000 habitantes, la mitad que lo que tiene ahora. Almazán estaba más en la línea de centralidad del eclipse solar de 1905 que se produjo al mediodía durante más de cuatro minutos.

Antes en 1900 se registró otro eclipse solar total en España.

Entonces también hubo turistas que buscaron desde otros puntos de la geografía nacional el eclipse solar. Eran personas adineradas, frente a la masificación del turismo actual, que apunta a un gran número de personas que se desplazarán para presenciar el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Próximo eclipse

La franja de totalidad del eclipse del próximo 12 de agosto cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país.

En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19 horas y 31 minutos y tendrá su máximo a las 20 horas y 28 minutos y finalizará a las 21 horas y 22 minutos , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados.

En Soria capital el eclipse comenzará a las 19:34 horas, el inicio de la totalidad, a las 20:29.01 horas y el máximo a las 20:29.52. El fin de la totalidad se fija para las 20.30.42, según las previsiones del Ministerio de Transportes.

Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028.

No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053.