Carlos y Alba de Pablo, galardonados con el premio Miguel Delibes en Almazán

Miércoles, 08 Abril 2026 08:17

El comité de organización de la Feria Venalmazán y la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almazán han aprobado unánimemente la concesión del XVIII Premio Miguel Delibes a Carlos y Alba de Pablo, por su trayectoria.

Desde el consistorio adnamantino han resaltado que Carlos y Alba son sinónimo de trabajo, esfuerzo incesante, constancia, y aprendizaje continuo en la búsqueda incansable por la excelencia.

Son el reflejo más auténtico de esos valores.

Carlos, profesional reconocido, fundó en 1953 el Restaurante Casa Vallecas en Berlanga de Duero, convirtiéndolo en un emblema provincial, pionero en incorporar, sin complejos, la cocina cinegética y micológica a la gastronomía de Soria, logrando con pasión, que el monte y la mesa entendieran un mismo lenguaje de respeto, sabor y tradición.

Hoy Alba, al frente de El Tilo de Vallecas, representa la nueva generación.

Con formación de primer nivel, talento, sensibilidad y una profunda conexión con sus raíces, honra el legado familiar y lo hace evolucionar con una mirada actual, libre, creativa y comprometida con su tierra.

Desde el comité organizador se entiende que son un ejemplo en convertir la gastronomía de calidad en un pilar fundamental para el sector de la caza y de la micología, logrando transformar un recurso natural en un producto gourmet, elevando su valor económico, social y cultural, y revalorizando extraordinariamente los productos de nuestro patrimonio natural.

En palabras del director de la Feria y Concejal, Óscar Pacheco, en sus manos, la caza y la micología se transforman en mucho más que ingredientes, son la expresión de una gestión del paisaje, de un modo de vida y de una forma de entender la naturaleza.

Han conseguido que la cocina sea también una manera de cuidar lo nuestro, de generar valor y emociones, y de recordar —como diría Delibes— que el verdadero lujo, sin ambages, está en la conexión con la tierra.

El galardón se entregará en la próxima inauguración de la XXII edición de la feria en torno a los recursos naturales y desarrollo sostenible Venalmazán, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo en el Parque de La Arboleda.