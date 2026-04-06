Velamazán saca a licitación arrendamiento de dos viviendas municipales

Lunes, 06 Abril 2026 09:22

El Ayuntamiento de Velamazán ha anunciado la licitación, para su arrendamiento, de dos viviendas municipales.

La primera se encuentra en el número 38 de la calle Real y sale a licitación por un precio de 100 euros mensuales, al alza.

La duración del contrato es anual, prorrogables anualmente,.

Los interesados podrán presentar sus proposiciones en la secretaría del Ayuntamiento en el plazo de 15 días hábiles a contar desde mañana martes, terminando el lunes siguientesa la finalización del plazo.

El lunes siguiente a la finalización del plazo de presentación se abrirán las plicas.

Los pliegos están disponibles en las oficinas municipales y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Velamazán

La segunda vivienda que el Ayuntamiento de Velamazán ha sacado a licitación se encuentran en el número 19 de la calle Real.

El precio de licitación es en este caso de 200 euros mensuales. La subasta será al mejor precio al alza.

La duración del contrato será de cinco años, prorrogables anualmente.

Los interesados podrán presentar sus proposiciones en la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo de 15 días hábiles a contar desde mañana martes