Diputación reparte 250.000 euros en 18 convenios suscritos con asociaciones del tercer sector

Viernes, 17 Abril 2026 12:59

La Diputación de Soria ha firmado hoy 18 convenios de colaboración con 16 asociaciones y entidades del tercer sector de la provincia, con una inversión cercana a los 250.000 euros, dentro de una dotación global superior a los 315.000 euros del área de Servicios Sociales.

Estos acuerdos permiten mantener y reforzar programas de atención dirigidos a personas mayores, pacientes, familias vulnerables, personas con discapacidad y colectivos con necesidades específicas, especialmente en el medio rural.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha subrayado que esta firma representa el compromiso de la Diputación con las personas y con el mantenimiento de servicios sociales esenciales en toda la provincia.

En este sentido, ha destacado que detrás de cada convenio hay proyectos que atienden directamente a quienes más lo necesitan y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de cientos de sorianos.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que realizan las asociaciones del tercer sector, a las que ha definido como un pilar fundamental para la atención social en la provincia.

Estas entidades desarrollan una labor constante, cercana y muchas veces poco visible, llegando a municipios donde en ocasiones no alcanzan otros servicios y ofreciendo acompañamiento, apoyo y oportunidades a personas en situaciones muy diversas.

La firma de estos convenios es el resultado del trabajo que el área de Servicios Sociales desarrolla durante todo el año, manteniendo reuniones con las entidades para conocer la evolución de sus proyectos, detectar necesidades y coordinar las líneas de colaboración.

Esta forma de trabajo permite dar continuidad a programas consolidados y reforzar la atención social en el conjunto del territorio.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha destacado el trabajo conjunto entre la institución provincial y las entidades sociales, subrayando que “estos convenios son el resultado de un diálogo constante y de una colaboración estrecha con asociaciones que conocen de primera mano la realidad de la provincia. Nuestro objetivo es trabajar juntos para dar continuidad a proyectos que funcionan y, al mismo tiempo, abrir nuevas líneas de actuación que respondan a las necesidades que van surgiendo”.

En este sentido, ha anunciado que el departamento ya trabaja en la incorporación de dos nuevos convenios con asociaciones que desarrollan proyectos de inclusión laboral y social.

“Este año estamos avanzando en la firma de nuevos acuerdos con CEPAIM y con AFMA, dos entidades con las que queremos reforzar las actuaciones dirigidas a la inclusión social y laboral, ampliando así la red de colaboración del área de Servicios Sociales”, ha señalado.

Asimismo, la diputada ha destacado que la partida global destinada a los convenios sociales continúa en aumento.

“Este año alcanzamos un total de 25 convenios impulsados desde el departamento, con una dotación económica superior a la de ejercicios anteriores, lo que demuestra el compromiso de la Diputación con el fortalecimiento del tejido social y con el mantenimiento de programas que llegan a toda la provincia”, ha afirmado.

Gracias a estos acuerdos, cientos de personas reciben apoyo directo en toda la provincia. Entre los beneficiarios se encuentran más de 1.300 personas atendidas a través del Banco de Alimentos, más de 800 participantes en proyectos de voluntariado y desarrollo comunitario en 127 municipios, 505 personas voluntarias implicadas, 371 pensionistas y más de 130 pacientes que reciben apoyo para mejorar sus tratamientos en el medio rural, entre otros colectivos. Además, se desarrollan programas dirigidos a personas con discapacidad, enfermedades neurodegenerativas, problemas de salud mental, adicciones, inclusión social, acompañamiento y apoyo a familias.

El presidente ha señalado que, en una provincia con numerosos pequeños municipios y una población envejecida, la labor de estas asociaciones adquiere un valor añadido, ya que permiten mantener servicios, atención y acompañamiento en el medio rural. Asimismo, ha reafirmado la voluntad de la Diputación de seguir siendo un aliado estable para estas entidades, garantizando la continuidad de proyectos que tienen un impacto real en la vida de las personas.

Convenios suscritos

La Diputación de Soria suscribe estos convenios con la Residencia Santa Cristina, Autismo Soria, Párkinson Soria, Asociación Española Contra el Cáncer, FADISO, ARESO, ANDE Soria, Asociación Amigos de Monseñor Óscar Romero, Banco de Alimentos de Soria, ASOEM, Cruz Roja (ayudas de urgencia social, voluntariado y adicciones), ASOVICA, ASPACE, FADESS, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria y la Federación de Jubilados y Pensionistas.

Las cuantías de los convenios firmados son las siguientes: Residencia Santa Cristina, 12.000 euros; Autismo Soria, 10.000 euros; Párkinson Soria, 9.000 euros; Asociación Española Contra el Cáncer, 11.000 euros; FADISO 5.000 euros; ARESO 3.000 euros; ANDE Soria, 2.500 euros; Asociación Amigos de Monseñor Óscar Romero, 5.000 euros; Banco de Alimentos de Soria, 7.800 euros; ASOEM, 5.000 euros; Cruz Roja para ayudas de urgencia social, 20.000 euros; Cruz Roja para programas de voluntariado, 22.000 euros; Cruz Roja para programas de adicciones, 10.000 euros; ASOVICA, 5.000 euros; ASPACE, 30.000 euros; FADESS, 10.000 euros; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria, 42.000 euros; y la Federación de Jubilados y Pensionistas, 40.000 euros.