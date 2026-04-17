Diputación explica instalación de contadores inteligentes en PERTE del agua

Viernes, 17 Abril 2026 12:47

La Diputación provincial de Soria ha realizado una reunión informativa con todos los ayuntamientos involucrados en el Perte del Agua para informarles sobre la evolución del proyecto y también para solicitarles su colaboración en la colocación final de los contadores inteligentes en sus municipios.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha destacado el hito que supone para la provincia de Soria que el ciclo completo del agua se instale en 121 municipios, de los 182 que tiene la provincia, afirmando que con fondos propios se va seguir aumentado los municipios hasta completar toda la provincia, para lo cual se han incluidos dos millones en la última modificación de crédito.

El diputado de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, ha detallado todos los pasos realizados hasta la fecha, desde la concesión a la institución provincial del primer Perte del Agua que va a suponer la digitalización del ciclo urbano del agua de los 320 núcleos de población, pertenecientes a 121 municipios de la provincia, aglutinan una inversión de 6,9 millones de euros financiados por la Unión Europea, con los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 3 millones de euros por parte de la Diputación de Soria.

García ha informado sobre el estado del proyecto, donde la Diputación de Soria pide la colaboración de todos los ayuntamientos implicados para que detallen donde van a colocarse los contadores inteligentes, facilitando la tarea a la empresa adjudicataria, que fue Vodafone España SAU por un importe total de 3.220.463,16 euros.

Finalmente, el importe total comprometido se eleva a 9.433.00 euros, por lo que se ha remitido consulta para saber si se pueden seguir ejecutando proyectos con los remanentes, aunque por el momento la respuesta es negativa.

García ha destacado que Soria es pionera en el Ciclo del Agua, ya que se trata de un proyecto de suma relevancia para la provincia como para que entre todos se consiga un proyecto exitoso y beneficioso, y con el compromiso del actual equipo de gobierno de adecuar todos los municipios, llegando a todos los que faltan, aportando la institución fondos propios.

Otro compromiso importante es la creación de una oficina digital del agua que en el futuro coordinará todos los contadores provinciales y sea capaz de completar el ciclo del agua en un proyecto global que incluya a todos los núcleos de población provincial, que superan el medio millar.

A los alcaldes se les ha facilitado un mapa de su municipio para que especifiquen los lugares donde se quieren cambiar los contenedores, para facilitar el trabajo a la empresa que deberá tener migrados más de 13.0000 contadores antes de finalizar el mes de junio.