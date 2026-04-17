El MITECO selecciona a Montes de Soria como uno de mejores proyectos de innovación territorial

Viernes, 17 Abril 2026 12:44

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) ha sido una de las protagonistas de la primera edición de los Premios de Innovación Territorial, impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Lo ha hecho con su iniciativa Montes de Socios, seleccionada a nivel nacional junto a otros cuatro proyectos por la Secretaría General para el Reto Demográfico.

Aunque finalmente el galardón, decidido por votación popular, recayó en el proyecto Escuelas Rurales de Salud, del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), la presencia de ASFOSO en esta fase final evidencia el impacto en el territorio y la proyección social de su iniciativa Montes de Socios.

Esta primera edición de los Premios de Innovación Territorial se ha desarrollado en el marco del III Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial para reforzar la cohesión en el medio rural, organizado por el MITECO, en colaboración con la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), celebrado esta semana en Ponferrada (León).

El evento ha sido un espacio en el que la innovación, la cooperación y la acción transformadora se han unido para redefinir el futuro de los territorios.

El director de la Asociación Forestal de Soria, Pedro Agustín Medrano, ha participado en estas jornadas.

Continuidad

La iniciativa Montes de Socios había sido seleccionado junto a otras destacadas propuestas, además del ya mencionado proyecto ganador: Archytas Drones, Economía de los Cuidados y Despoblamiento, y Vía Villavieja.

La convocatoria ha puesto en valor el talento y la innovación que emergen desde los territorios rurales de toda España.

Y con esta selección su objetivo ha sido dar visibilidad a proyectos que están generando impacto en el territorio a través de diferentes iniciativas.

Montes de Socios cuenta con el máximo reconocimiento que a nivel mundial se otorga a instituciones, administraciones o particulares que ejercen una labor relevante de defensa de los bienes comunes y de su gobernanza, el Elinor Ostrom Award.

En esta ocasión, la Secretaría General para el Reto Demográfico ha tenido en consideración el esfuerzo para garantizar la perdurabilidad de la línea de trabajo transfiriéndola a otros territorios.

Cabe recordar que la Asociación Forestal de Soria ha impulsado la iniciativa en otros muchos puntos del país.

La elección de Montes de Socios entre los cinco proyectos mejor valorados a nivel nacional ha supuesto para ASFOSO un importante respaldo al trabajo que viene desarrollando desde hace casi cuatro décadas en favor de los propietarios forestales, con la apuesta de la activación del territorio para que continúe habiendo vida en los pueblos gracias a la bioeconomía forestal.

De este modo, el reconocimiento de la Secretaría General para el Reto Demográfico refuerza la ilusión y el compromiso de la Asociación Forestal de Soria para seguir avanzando en iniciativas que contribuyan en la apuesta por el medio rural.

Encuentro nacional

La cita de Ponferrada ha reunido estos días a expertos, administraciones y entidades para abordar los principales retos del medio rural desde la innovación.

El objetivo: impulsar el desarrollo de los territorios, fundamentalmente aquellos con mayores desafíos geográficos, como es el caso de la provincia de Soria.

Con esta tercera edición, el Encuentro Nacional de Centros de Innovación Territorial se consolida así como foro de referencia para compartir experiencias y avanzar hacia soluciones que permitan fijar población, generar actividad económica y garantizar la sostenibilidad ambiental en el medio rural.

Para más información sobre la jornada visita este enlace.