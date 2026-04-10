El PSOE achaca a falta de gestión la baja ejecución del presupuesto en Diputación

Viernes, 10 Abril 2026 13:59

El Grupo de Diputados Socialistas en la Diputación Provincial de Soria ha denunciado la “gravísima falta de gestión, planificación y agilidad” del equipo popular de Gobierno tras la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que arroja un nivel de ejecución de tan solo el 51,93 por ciento.

La portavoz socialista, Esther Pérez, ha sido contundente en su intervención en el pleno: “La liquidación es la foto final de la gestión económica de todo un año, y lo que refleja es un modelo de gestión lento, poco ágil e ineficaz”.

Desde el Grupo Socialista se ha criticado que el equipo de Gobierno insista en poner el foco en cifras absolutas de gasto mientras evita reconocer el problema de fondo.

“Pueden hablar de 74 millones ejecutados, de 80 o de 90, pero la realidad es tozuda: se ejecuta poco más de la mitad del presupuesto”, ha señalado Pérez, quien ha recordado que el presupuesto es el verdadero compromiso con la ciudadanía.

“Su compromiso era ejecutar más de 142 millones de euros. Si no son capaces de hacerlo, lo primero es reconocer el problema y adoptar medidas de corrección”, ha insistido.

Durante el pleno del mes de abril, el PSOE ha subrayado que el presupuesto de la Diputación ha crecido en los últimos años —en parte gracias a los fondos europeos—, pero ese incremento no se ha traducido en resultados reales.

“Hablamos de más recursos que nunca, pero también de una gestión cada vez menos eficaz”, ha afirmado la portavoz socialista.

Entre los datos más relevantes destaca que solo se ha ejecutado el 51,93% del presupuesto en 2025 mientras se han quedado sin gastar 68,5 millones de euros.

Desde 2020, la ejecución ha caído cerca de 10 puntos.

“No es un problema puntual. Es una tendencia que evidencia una falta estructural de capacidad de gestión”, ha añadido.

Las inversiones no se ejecutan

El Grupo Socialista ha vuelto a incidir en que el principal bloqueo se concentra en las inversiones: 47,5 millones de euros sin ejecutar en el Capítulo VI, más de 8 millones sin ejecutar en transferencias de capital, cerca del 70% del total no ejecutado corresponde a inversiones

“Lo que depende del funcionamiento ordinario de la Diputación se ejecuta, pero lo que requiere planificación política e impulso inversor falla”, ha explicado Pérez.

Para el PSOE, los datos reflejan una administración “ralentizada” que no es capaz de ejecutar en tiempo los proyectos.

“El remanente ha pasado de 36 millones en 2021 a más de 68 millones en 2025. Esto demuestra que la Diputación no está siendo capaz de transformar el presupuesto en realidad”, han denunciado.

“No es falta de dinero, es falta de gestión. Y no podemos asumir presupuestos récord cuando la mitad del dinero se queda sin ejecutar”, ha añadido.

Falta de planificación

Durante su intervención, Pérez ha puesto ejemplos concretos que evidencian la falta de planificación como el PERTE del agua, cuya tramitación se realizó a finales de diciembre. Situación parecida para el proyecto de aguas bravas, cuyo encargo se formalizó el 11 de diciembre tras reiterarse en varios ejercicios

“Se llega tarde, con prisas y en condiciones que no son las adecuadas para una buena gestión pública”, ha señalado.

Además, ha advertido de las consecuencias de esta forma de actuar: “La mala planificación obliga al personal a trabajar de forma precipitada, cuando el problema no es técnico, sino político”.

La portavoz socialista también ha denunciado la “falta de coherencia” del Partido Popular, recordando declaraciones pasadas en las que calificaban como “bajísima” la ejecución con porcentajes superiores al 60%.

“Si antes hablaban de gestión ineficiente con un 62 por ciento, ¿cómo califican ahora su propia gestión con un 51,93%?”, ha cuestionado.

Desde el Grupo Socialista se insiste en que el primer paso para corregir la situación es reconocer el problema.

“Mientras haya autocomplacencia, no habrá soluciones. Reconocer el error es el primer paso para mejorar la gestión”, ha afirmado Pérez.

Planificación, agilidad y ejecución real

Por todo ello, el PSOE ha reclamado un cambio en la forma de gestionar la Diputación, centrado en la planificación real de las inversiones desde el inicio del ejercicio, la agilidad administrativa y la Capacidad efectiva de ejecución.

“Los deberes empiezan el 1 de enero. No ejecutar el presupuesto es no invertir, y no invertir es hacer un flaco favor a la provincia”, ha concluido la portavoz socialista.

Finalmente, desde el Grupo Socialista han advertido de que mantener esta dinámica supone “un freno al desarrollo de Soria” y han exigido al equipo de Gobierno que abandone la autocomplacencia y actúe con responsabilidad para aprovechar los recursos disponibles.