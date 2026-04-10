Diputación aprueba una modificación de crédito de 24,4 millones de euros

Viernes, 10 Abril 2026 15:08

El pleno de la Diputación Provincial de Soria ha aprobado hoy la modificación de crédito para el ejercicio 2026, por un importe total de 24.469.280 euros, con los votos a favor del grupo del Partido Popular junto al del Partido VOX, y con la abstención del grupo del Partido Socialista.

Esta es una medida clave para reforzar la capacidad inversora de la institución y dar respuesta a nuevas necesidades en la provincia.

Este ajuste presupuestario permitirá acometer actuaciones urgentes, modernizar servicios públicos y dar impulso a nuevas iniciativas en distintos ámbitos de actuación.

La modificación se financia en su mayor parte con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que aporta más de 22,1 millones de euros, a los que se suman 1,89 millones procedentes de nuevos ingresos y 396.175 euros mediante bajas por anulación. C

on esta operación, el presupuesto provincial, inicialmente fijado en 94,8 millones de euros, supera los 120 millones, consolidándose como el más elevado de la historia de la institución.

Entre las inversiones el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha destacado la figura la incorporación de 7 millones de euros para completar el Plan de Carreteras 2026, junto a nuevas partidas para el Plan de Caminos Rurales, dotado con 1,5 millones, y la mejora de vías provinciales, con 2 millones de euros adicionales.

En el ámbito social, se refuerza de manera significativa el servicio de ayuda a domicilio, con una dotación de 2,1 millones de euros dentro de esta modificación, en el marco de un contrato global que supera los 5,3 millones y que da servicio a más de 1.250 personas en la provincia.

Asimismo, la modificación incluye una apuesta por proyectos estratégicos vinculados a fondos europeos, como el SOAR Rural dentro del PERTE del Agua, con 2 millones de euros, y la iniciativa PAI Ruta Soria, que contará con más de 3,1 millones de euros para actuaciones de digitalización, recuperación patrimonial y creación de nuevos recursos turísticos en varios municipios.

También se destinan importantes recursos a proyectos como la finalización del edificio Maderaula, con 2,6 millones de euros, la rehabilitación de la Casa de Soria en Madrid, con 265.000 euros, o la construcción de depuradoras en distintos municipios, con cerca de 1 millón de euros. A ello se suman inversiones en cultura, mantenimiento de infraestructuras, mejora de residencias y refuerzo de los parques de bomberos, incluyendo la adquisición de nuevos vehículos y formación especializada.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha subrayado que esta modificación permitirá “atender nuevas necesidades, reforzar servicios esenciales y acometer inversiones clave en toda la provincia”, destacando además el compromiso de la institución con la cohesión territorial y el desarrollo económico, especialmente en el medio rural.

Liquidación 2025

Tras la aprobación de este punto principal, se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 y de la Cuenta General de la Diputación, documentos que reflejan la situación económico-financiera de la institución y que serán objeto de los trámites correspondientes.

Asimismo, el punto referente a la modificación del contrato de servicios consistentes en la recogida, transporte y entrega a CTR o gestores autorizados de residuos domésticos generados en el ámbito de la provincia de Soria, ha sido aprobado por unanimidad.

Para finalizar, también se ha dictaminado por unanimidad los siguientes puntos:

Por un lado, la adhesión a la Asociación de Consorcio y Servicios de Extinción de Incendios de España (CONBE) vinculadas a la prevención y extinción de incendios, con el objetivo de reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta en la provincia.

En el ámbito cultural, se ha dado luz verde a la prórroga de cesión de uso el Hospital San Agustín al Ayuntamiento de El Burgo de Osma, que se enmarca dentro de la subvención programa 2% cultural, por unos 50 años.

Además, el Pleno ha aprobado la actualización anual del inventario de bienes de la Diputación, dentro de los trabajos de revisión y control del patrimonio provincial.