Dos fines de semana de abril en Soria para realizar rutas con tapa

Viernes, 17 Abril 2026 12:52

El Ayuntamiento de Soria pondrá en marcha en los dos próximos fines de semana de abril la iniciativfa "ruta con tapa", de la mano de Asohtur, para mejorar la experiencia turística de los visitantes de la ciudad.

El Ayuntamiento de Soria, a través de su área de Turismo, ha presentado nuevas iniciativas dentro del programa de Visitas Guiadas Municipales con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de quienes visitan la ciudad y reforzar su atractivo en fechas clave del calendario turístico.

Como principal novedad, y en colaboración con las Jornadas de la Croqueta organizadas por Asohtur, durante los fines de semana de celebración, días 18, 19, 25 y 26 de abril, se pondrá en marcha la iniciativa “ruta con tapa”.

De este modo, las visitas guiadas “Soria en esencia” y “A orillas del Duero” incluirán un aliciente gastronómico: las personas participantes recibirán un vale para degustar una tapa en alguno de los establecimientos adheridos a las jornadas, convirtiendo la experiencia cultural en una propuesta también para el paladar.

El coste de la visita será de 8 euros y el vale por la tapa podrá canjearse en cualquiera de los 27 establecimientos participantes.

Esta propuesta se desarrollará en las mencionadas fechas concretas de abril y permitirá seguir vinculando turismo y gastronomía, dos de los principales atractivos de la ciudad.

Además, el Consistorio ya ha completado la programación de visitas guiadas hasta la campaña de verano, cuando arrancará la programación estival con actividades diarias y nuevas temáticas.

En este sentido, se ha reforzado la oferta de cara a los próximos puentes festivos —23 de abril y 1 de mayo— tras una Semana Santa con alta afluencia de visitantes, con el objetivo de consolidar la tendencia positiva en la llegada de turistas.

Entre las novedades destaca también la incorporación de nuevas propuestas como “Descubrir Soria en primavera”, que ampliará el recorrido habitual incluyendo la Alameda de Cervantes, así como la introducción de dinámicas participativas durante las visitas, como juegos, cuestionarios y pequeños concursos con premios y obsequios para las personas asistentes.

Refuerzo de horarios y servicios turísticos

El Ayuntamiento ha previsto además una mejora y ampliación de horarios en los principales puntos de atención turística durante los puentes festivos:

Oficina Municipal de Turismo: abierta de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Los días 1 y 2 de mayo funcionará de forma ininterrumpida de 10.00 a 20.00 horas.

Centro de Recepción de Visitantes (Fielato): abierto viernes por la tarde, sábados y domingos, además del 30 de abril por la tarde y el 1 de mayo también en horario de mañana.

Servicio de Visitas Guiadas: ampliación de días con servicio los días 23 y 24 de abril, así como el 30 de abril y 1 de mayo, además de los fines de semana habituales.

Ermita de San Saturio: abierta de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, incluidos festivos.

Información y reservas

Toda la programación, horarios y reservas están disponibles en la web oficial de turismo:

https://reservas.turismosoria.es/