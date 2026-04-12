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Homenaje póstumo del Ayuntamiento al director de campo de La Saca

El Ayuntamiento de Soria ha realizado este domingo un homenaje póstumo a Rodolfo de Marco, director de campo del festejo de La Saca.

Se ha instalado una placa en la plaza de toros para recordar su trabajo.

La familia y amigos han estado acompañados por integrantes de la asociación de Amigos de la Saca y la comisión de Festejos, encabezada por el alcalde Carlos Martínez.

Rodolfo de Marco falleció en Soria el pasado 12 de agosto, a los 52 años de edad.

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