Soria celebra el Día Internacional de la Danza sacando el arte a la calle

Domingo, 12 Abril 2026 13:00

El Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, impulsa el próximo sábado 18 de abril una propuesta abierta, participativa y contemporánea para conmemorar el Día Internacional de la Danza bajo el título “Pasos la calle es el escenario”, una iniciativa que convierte el espacio urbano en un lugar de encuentro entre la creación artística y la ciudadanía.

El proyecto nace con una idea clara: disfrutar de la danza a la calle y acercarla a todas las personas, rompiendo con la lógica tradicional que la sitúa exclusivamente en espacios escénicos cerrados.

Se trata de una apuesta por democratizar la cultura, generando experiencias accesibles, inesperadas y vivas en el propio tejido de la ciudad, según ha resaltado el Ayuntamiento.

Durante la jornada, diferentes enclaves de Soria se transformarán en escenarios efímeros donde se desarrollarán cinco piezas breves de danza contemporánea y urbana, interpretadas por compañías y artistas de distintos territorios, incluyendo talento local.

Cada intervención propone una mirada propia sobre cuestiones como la identidad, la memoria, la fragilidad o los vínculos, convirtiendo la danza en un lenguaje cercano, capaz de interpelar a públicos diversos.

El recorrido comenzará a las 11:00 horas en los soportales del Palacio de la Audiencia y continuará por distintos puntos de la ciudad como la Plaza de las Mujeres, la Plaza Mariano Granados, el Árbol de la Música o el Espacio Alameda, en un formato dinámico que invita a la ciudadanía a transitar, descubrir y habitar la cultura en movimiento.

Las personas que completen el itinerario podrán acceder, como reconocimiento, a un workshop de danza contemporánea y experimental impartido por la artista Agustina Fizona

La jornada terminará con un baile-vermú abierto, “Soria Baila”, pensado para compartir y disfrutar juntas y juntos, cerrando el recorrido con un momento de encuentro en torno a la música y la danza.