La comarca burgense sale a la calle para pedir futuro para planta de Huf España

Domingo, 12 Abril 2026 13:25

Trabajadores, familiares y vecinos de la comarca de El Burgo de Osma, apoyados por representantes políticos y sindicales, han alzado la voz en la plaza Mayor de la Villa Episcopal para reclamar futuro y seguridad para la fábrica de Huf España, amenaza por despidos y un ERTE.

La falta de estabilidad de HUF España, con cerca de 400 trabajadores, puede afectar y mucho a toda una comarca, que ha tenido en esta empresa, durante las últimas cuatro décadas, en uno de sus pulmones laborales.

En torno a mil personas han secundado al mediodía del sábado la convocatoria impulsada por los sindicatos UGT y CC.OO. para reclamar para la planta enclavada en el polígono industrial de La Güera.

El miembro del comité de empresa de UGT, Diego Lucas, ha señalado que quieren que la empresa siga muchos años siendo una seña de identidad de la comarca, como ha sucedido en los últimos 43 años.

“Queremos futuro y vamos a luchar por él. No queremos perder puestos de trabajo. Día a día, a lo largo de los años, hemos demostrado que somos una empresa competitiva, donde tienen que venir proyectos porque sabemos trabajar bien”, ha recalcado.

Por su parte, el miembro del comité de empresa de CC.OO. en Huf España, José Miguel Sanz Marchal, ha reiterado que la planta burgense es la primera en estándares de producción, calidad y de ahorro en energía sostenible y ha recordado que ha superado muchos retos en su trayectoria.

La secretaria provincia de CC.OO. Industria de Soria, Amor Pérez, ha recordado en la plaza Mayor burgense que "con la manifestación no acaba ésto, y se seguirá peleando por un centro de trabajo que es referente en Soria, en su grupo de empresas en el sector del automóvil. La dirección de la empresa y el nuevo propietario que dirige Huf España "debe garantizar la carga de trabajo prometida en el Burgo de Osma. Tiene que tener altura de miras y valorar el propietario, la calidad de trabajadores que tiene en El Burgo de Osma. No vamos a parar y negociaremos con quien haga falta para garantizar a los trabajadores las condiciones económicas, sociales y laborales en su centro de trabajo. Y todo esto es posible, es posible tener empresa puntera, con beneficios, cuidando a sus trabajadores".

Por su parte, Pablo Soria, secretario provincial de UGT FICA (Federación de Industria, Construcción y Agricultura) en Soria ha resaltado en El Burgo que "aquí está el reflejo de lo que queremos. la gente está hablando, con sus carteles, con las manos arriba, dice que esta comarca quiere que HUF España esté aquí, que HUF España crezca, porque es importante mantener la comarca y Soria. Y aquí estamos para ver si podemos parar esta sangría de pérdidas laborales, y que nos traigan proyectos. Porque han demostrado los trabajadores que saben desarrollar los proyectos, y la comarca tiene que crecer y mantener la población"