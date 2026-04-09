La soriana Cristina Antón publica un estudio sobre la Matanza de El Burgo de Osma

Jueves, 09 Abril 2026 13:50

La joven investigadora soriana Cristina Antón, vinculada a la Universidad de Valladolid, ha publicado un estudio académico que sitúa a las Jornadas de la Matanza del Cerdo de El Burgo de Osma como un claro ejemplo de cómo la tradición puede convertirse en motor económico para la provincia de Soria.

El trabajo, titulado "Tourist gastronomic events and cross-purchasing: effect of rituals, authenticity and perceived value", ha sido difundido en la revista internacional Journal of Destination Marketing & Management, una publicación de máximo impacto científico (Q1), es decir, situada en el 25% superior de su área temática por prestigio, visibilidad y nivel de citación.

Esta publicación supone además uno de los requisitos clave para la obtención del doctorado, al tratarse de un artículo científico en una revista de alto nivel dentro de los principales índices académicos internacionales.

La investigación se ha desarrollado en colaboración con el restaurante Virrey Palafox, organizador desde 1974 de este evento declarado de Interés Turístico Regional, que en su 48ª edición congregó a cerca de 10.000 visitantes.

El análisis pone el foco en dos elementos esenciales del evento: por un lado, el ritual tradicional de la matanza, celebrado al aire libre, y por otro, el banquete gastronómico compuesto por más de una veintena de platos elaborados con carne de cerdo en el histórico entorno del Salón Castilla de los Diezmos.

Para llevar a cabo el estudio, se diseñó un cuestionario dirigido a los asistentes, con un total de 357 respuestas válidas obtenidas a partir de 1.300 encuestas realizadas, excluyendo a los residentes locales.

Entre las principales conclusiones, destaca que la participación en el ritual incrementa de forma notable la percepción de autenticidad de la experiencia

Los visitantes que presencian la matanza no solo valoran más el evento, sino que también muestran un mayor interés por la cultura local.

Además, el estudio revela que esa percepción de autenticidad se traduce en un aumento del gasto en productos locales, como embutidos, vinos o elaboraciones artesanales, reforzando así el impacto económico en el territorio. También se observa que los turistas que llegan desde mayores distancias son los que realizan un consumo más elevado de este tipo de productos.

Otro de los aspectos analizados es el perfil del visitante, donde se detecta que aquellos con mayor apego a la gastronomía española tienden a adquirir una mayor variedad de productos siempre que perciben el evento como auténtico.

Las conclusiones apuntan a que este tipo de celebraciones no solo tienen un valor cultural, sino que pueden actuar como herramientas de dinamización económica para el medio rural, al fomentar el consumo y reforzar la identidad gastronómica del territorio.

El estudio contribuye así a reforzar el papel de las Jornadas de la Matanza como uno de los eventos más representativos de la provincia, capaz de atraer visitantes y generar actividad económica en torno a la tradición.