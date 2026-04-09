Burgo de Osma

Provincia | Burgo de Osma

El Guapo Calavera publica "Porque me has dado un beso"

El Guapo Calavera ha publicado "Porque me has dado un beso", canción ganadora del premio Soria Reinterpreta 2025 (Diputación de Soria) a la mejor composición.

Se trata de un tema pop basado en la canción tradicional "Porque te he dado un beso" (Santervás del Burgo).

Es un canto al amor y a la libertad.

Ya disponible en todas las plataformas.https://www.youtube.com/watch?v=ok0s9TTkUXw

 

