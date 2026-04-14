Leo Harlmen y El Langui protagonizan segunda entreda de la Familia Benetón
Cines Lara suma tres novedades este viernes en su cartelera, entre ellas el estreno de la segunda parte de la Familia Benetón, protagonizada por Leo Harlem y El Langui.
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El lunes y martes, Cines Lara cierra por descanso y al día iguiente , miércoles 22, habrá más novedades.
Llega a sus pantallas a esperadísima "Michael", que se adelanta al resto de estrenos de la semana siguiente.
Las novedades del viernes en la cartelera en los Lara son las siguientes:
LA FAMILIA BENETÓN + 2
Secuela de la comedia familiar La familia Benetón, dirigida, de nuevo, por Joaquín Mazón y protagonizada por Leo Harlem y El Langui.
Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.
LA MOMIA DE LEE CRONIN
Después del éxito de su última película POSESIÓN INFERNAL: EL DESPERTAR que batió records, el guionista/director Lee Cronin se enfrenta a una de las historias de terror más icónicas de todos los tiempos, con una reinterpretación audaz y retorcida: LA MOMIA DE LEE CRONIN. Producida a su vez por James Wan, Jason Blum y John Keville.
La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro—ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos, y lo que debiera haber sido una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla. La película está protagonizada por Jack Reynor, la española Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace y Veronica Falcón.
La momia de Lee Cronin | Tráiler Oficial
PRIME CRIME. A TRUE STORY
Tras ser estafado por un banco, Tony Kiritsis se presenta en sus oficinas y secuestra al hijo del presidente de la compañía atándole al cuello un dispositivo mortal con un alambre conectado al gatillo de una escopeta. Exige que le devuelvan su dinero y una cuantiosa indemnización, además de una disculpa pública que será retransmitida por televisión y vista por millones de estadounidenses en prime time.
El director de Elephant, Milk o Mi Idaho privado, Gus Van Sant, nos trae este thriller basado en hechos reales con Bill Skarsgård, Al Pacino y Colman Domingo liderando un reparto de alto voltaje.
Prime Crime: A true story - Trailer español
|PROGRAMACIÓN DEL 17 AL 19 DE ABRIL (2026)
|CINES LARA
|HORARIO
|SALA 1
|LA FAMILIA BENETÓN + 2
|18,00
|20,30
|22,35
|Todos los públicos
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 2
|SUPER MARIO GALAXY. LA PELÍCULA
|18,00
|20,15
|22,35
|7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA
|SALA 3
|TORRENTE PRESIDENTE
|18,00
|20,15
|22,35
|16 años
|SALA 4
|LA MOMIA DE LEE CRONIN
|17,45
|20,10
|22,35
|pendiente de calificación
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 5
|PROYECTO SALVACIÓN
|17,45
|7 años
|PRIME CRIME. A TRUE STORY
|20,30
|16 años
|ESTRENO NACIONAL
|NO TE OLVIDARÉ
|22,35
|12 años
|SALA 6
|BOULEVARD
|17,45
|16 años
|INCONTROLABLE
|20,15
|22,35
|12 años