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Leo Harlmen y El Langui protagonizan segunda entreda de la Familia Benetón

Cines Lara suma tres novedades este viernes en su cartelera, entre ellas el estreno de la segunda parte de la Familia Benetón, protagonizada por Leo Harlem y El Langui.

El lunes y martes, Cines Lara cierra por descanso y al día iguiente , miércoles 22, habrá más novedades.

Llega a sus pantallas  a esperadísima "Michael", que se adelanta al resto de estrenos de la semana siguiente. 

Las novedades del viernes en la cartelera en los Lara son las siguientes:

LA FAMILIA BENETÓN + 2

Secuela de la comedia familiar La familia Benetón, dirigida, de nuevo, por Joaquín Mazón y protagonizada por Leo Harlem y El Langui.

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

Tráiler La familia Benetón +2

LA MOMIA DE LEE CRONIN

Después del éxito de su última película POSESIÓN INFERNAL: EL DESPERTAR que batió records, el guionista/director Lee Cronin se enfrenta a una de las historias de terror más icónicas de todos los tiempos, con una reinterpretación audaz y retorcida: LA MOMIA DE LEE CRONIN. Producida a su vez por James Wan, Jason Blum y John Keville.

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro—ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos, y lo que debiera haber sido una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla. La película está protagonizada por Jack Reynor, la española Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace y Veronica Falcón.

La momia de Lee Cronin | Tráiler Oficial

PRIME CRIME. A TRUE STORY

Tras ser estafado por un banco, Tony Kiritsis se presenta en sus oficinas y secuestra al hijo del presidente de la compañía atándole al cuello un dispositivo mortal con un alambre conectado al gatillo de una escopeta. Exige que le devuelvan su dinero y una cuantiosa indemnización, además de una disculpa pública que será retransmitida por televisión y vista por millones de estadounidenses en prime time.

El director de Elephant, Milk o Mi Idaho privado, Gus Van Sant, nos trae este thriller basado en hechos reales con Bill Skarsgård, Al Pacino y Colman Domingo liderando un reparto de alto voltaje.

Prime Crime: A true story - Trailer español

PROGRAMACIÓN DEL 17 AL 19 DE ABRIL (2026)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 LA FAMILIA BENETÓN + 2 18,00 20,30 22,35 Todos los públicos ESTRENO NACIONAL
               
SALA 2 SUPER MARIO GALAXY. LA PELÍCULA 18,00 20,15 22,35 7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA    
               
SALA 3 TORRENTE PRESIDENTE 18,00 20,15 22,35 16 años    
               
SALA 4 LA MOMIA DE LEE CRONIN 17,45 20,10 22,35 pendiente de calificación ESTRENO NACIONAL
               
SALA 5 PROYECTO SALVACIÓN 17,45     7 años    
  PRIME CRIME. A TRUE STORY   20,30   16 años ESTRENO NACIONAL
  NO TE OLVIDARÉ     22,35 12 años    
               
SALA 6 BOULEVARD 17,45     16 años    
  INCONTROLABLE   20,15 22,35 12 años    
               

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