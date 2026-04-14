Leo Harlmen y El Langui protagonizan segunda entreda de la Familia Benetón

Martes, 14 Abril 2026 08:27

Cines Lara suma tres novedades este viernes en su cartelera, entre ellas el estreno de la segunda parte de la Familia Benetón, protagonizada por Leo Harlem y El Langui.

El lunes y martes, Cines Lara cierra por descanso y al día iguiente , miércoles 22, habrá más novedades.

Llega a sus pantallas a esperadísima "Michael", que se adelanta al resto de estrenos de la semana siguiente.

Las novedades del viernes en la cartelera en los Lara son las siguientes:

LA FAMILIA BENETÓN + 2

Secuela de la comedia familiar La familia Benetón, dirigida, de nuevo, por Joaquín Mazón y protagonizada por Leo Harlem y El Langui.

Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

Tráiler La familia Benetón +2

LA MOMIA DE LEE CRONIN

Después del éxito de su última película POSESIÓN INFERNAL: EL DESPERTAR que batió records, el guionista/director Lee Cronin se enfrenta a una de las historias de terror más icónicas de todos los tiempos, con una reinterpretación audaz y retorcida: LA MOMIA DE LEE CRONIN. Producida a su vez por James Wan, Jason Blum y John Keville.

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro—ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos, y lo que debiera haber sido una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla. La película está protagonizada por Jack Reynor, la española Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace y Veronica Falcón.

La momia de Lee Cronin | Tráiler Oficial

PRIME CRIME. A TRUE STORY

Tras ser estafado por un banco, Tony Kiritsis se presenta en sus oficinas y secuestra al hijo del presidente de la compañía atándole al cuello un dispositivo mortal con un alambre conectado al gatillo de una escopeta. Exige que le devuelvan su dinero y una cuantiosa indemnización, además de una disculpa pública que será retransmitida por televisión y vista por millones de estadounidenses en prime time.

El director de Elephant, Milk o Mi Idaho privado, Gus Van Sant, nos trae este thriller basado en hechos reales con Bill Skarsgård, Al Pacino y Colman Domingo liderando un reparto de alto voltaje.

Prime Crime: A true story - Trailer español