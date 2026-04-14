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La biblioteca burgense organiza cuentacuentos para alumnos del colegio “Manuel Ruiz Zorrilla”

Los alumnos del colegio “Manuel Ruiz Zorrilla” han visitado las instalaciones del centro cultural San Agustín y han disfrutado con el taller de cuentacuentos “Dragones y Mazmorras” de la compañía “Trastadas”.

Por la biblioteca han desfilado príncipes valientes, princesas encantadas, dragones y castillos. En definitiva, un mundo lleno de aventuras fantásticas.  

Hoy se reunirá el club de lectura para comentar el libro “Quédate conmigo” de la autora nigeriana Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, el libro gira gira en torno a la fragilidad del amor conyugal, la maternidad y el impacto devastador de las presiones sociales y tradiciones sobre la vida privada. 

Adébáyò construye una narrativa que disecciona los sacrificios extremos que las personas están dispuestas a hacer por la familia y la lealtad, cuestionando hasta dónde pueden estirarse los vínculos afectivos antes de romperse. 

El jueves, se hará entrega de los premios de los diferentes concursos y certámenes literarios del “Día del Libro” y se pondrá en escena la obra de teatro “Quien conoce a Peter Pan”

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