La Diócesis presenta programa de año conmemorativo de San Pedro de Osma

Jueves, 16 Abril 2026 12:15

La Diócesis de Osma-Soria ha presentado la programación del Año conmemorativo de San Pedro de Osma con motivo del 925º aniversario de su elección como obispo de la diócesis, una efeméride que remite al año 1101 y a un momento clave en la historia diocesana.

Bajo el lema “Volver al Evangelio para recomenzar”, esta iniciativa propone no sólo una mirada al pasado, sino una invitación a redescubrir lo esencial de la fe y a afrontar el presente con esperanza.

El programa se articula en torno a varias iniciativas destacadas:

Exposición “Petrus. Episcopus oxomensis”

Será la principal propuesta cultural del Año conmemorativo. Tendrá lugar en la catedral de El Burgo de Osma entre junio y octubre, con acceso gratuito.

La muestra ofrecerá un recorrido histórico por el proceso de restauración de la diócesis en los siglos XI y XII, a través de piezas artísticas, documentos y recursos explicativos.

Ciclo musical “Ecclesia resurgens: cantemus”

El Coro Proyecto Didaskalía ofrecerá un conjunto de conciertos centrados en la música litúrgica medieval, especialmente el canto gregoriano, recreando el ambiente sonoro de la época.

Fechas y lugares:

22 de julio: Soria

29 de julio: Ólvega

2 de agosto: El Burgo de Osma

Ciclo de conferencias

El profesor Jesús Alonso Romero impartirá dos conferencias sobre la figura de San Pedro de Osma y su contexto histórico:

Fechas y lugares:

21 de mayo: Soria

3 de agosto: El Burgo de Osma

Peregrinación juvenil

Del 2 al 8 de julio tendrá lugar una peregrinación juvenil que finalizará en la catedral de El Burgo de Osma, donde reposan los restos del santo obispo.

El recorrido transcurrirá por Santo Domingo de Silos, Caleruega, Peñaranda de Duero, Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, hasta llegar al sepulcro de San Pedro de Omsa.

Además de las actividades programadas, el Año conmemorativo se apoya en una serie de iniciativas que buscan dar profundidad y continuidad a la propuesta.

En primer lugar, destaca la Carta del Administrador diocesano, que actúa como marco de referencia de todo el proyecto.

En ella no sólo se recuerda la figura de San Pedro de Osma, sino que se ofrece una lectura del momento actual de la diócesis.

Al mismo tiempo, subraya la existencia de una vida creyente real y activa, e invita a no esperar condiciones ideales, sino a recomenzar desde lo que ya existe, poniendo el acento en lo esencial: la fe vivida, la comunidad y la atención concreta a las personas.

Junto a este documento, se ha editado una estampa con una oración a San Pedro de Osma, pensada como un recurso sencillo y cercano.

Su objetivo es que la conmemoración no se limite a un conjunto de actos, sino que llegue también a la vida cotidiana de los fieles, facilitando un cauce concreto para la oración personal y comunitaria. Especial significado tendrá este año la celebración litúrgica del santo el 3 de agosto en la catedral con la presencia de los monjes del monasterio de Silos, con quienes la diócesis tiene una honda relación histórica.

Finalmente, el programa se completa con el folleto “San Pedro de Osma. El personaje y su época”, elaborado por el profesor Jesús Alonso Romero.

Este material ofrece un contexto histórico riguroso y accesible que permite comprender mejor la figura del santo y el momento en el que llevó a cabo la restauración de la diócesis.

Con todo ello se busca que el Año conmemorativo no sea únicamente una sucesión de actividades, sino una propuesta coherente que integre reflexión, vivencia y conocimiento, y que permita a los participantes acercarse a esta celebración desde distintos ángulos.



