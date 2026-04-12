El C.D. Golmayo Camaretas femenino, a un paso del subcampeonato de liga

Domingo, 12 Abril 2026 13:34

El C.D. Golmayo Camaretas femenino se ha enfrentado este fin de semana a las líderes, Burgos I.F.A. consiguiendo un valioso punto tras quedar 2-2.

Las rivales, que son campeonas de liga desde hace dos jornadas, únicamente han cedido dos empates en toda la campaña y han construido su dominio a base de victorias contundentes pero, ante las balagueras, se encontraron con un rival capaz de discutirle de tú a tú e incluso, dominaron gran parte del partido.

Esta gesta hace que, a falta de tan sólo dos partidos para el final de liga, les basta con sumar dos puntos para certificar la segunda plaza.

Una posición que sería, según el club balaguero, el broche merecido a un año extraordinario puesto que es su estreno en categoría regional.

Parece que, lejos de conformarse con adaptarse a la exigencia del nuevo nivel, el equipo ha competido desde el primer día con una ambición y madurez impropias de un debutante.

Pero, esto es el reflejo del equilibrio perfecto gracias a la combinación de veteranía y juventud en la escuadra de Golmayo como cuentan sus entrenadores Alfonso Peral y Dani Menéndez: "la experiencia aporta lectura del juego y liderazgo en los momentos clave, mientras, la juventud imprime energía y ambición constante. Esto nos ha hecho ser un bloque competitivo y comprometido".

El staff técnico no ha escondido su satisfacción y quieren seguir forjando su estructura para tener una base sólida sobre la que seguir construyendo y consolidar un crecimiento sostenido en el tiempo.