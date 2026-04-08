Muñoz acusa a portavoz popular de mentir en deuda municipal del Ayuntamiento

Miércoles, 08 Abril 2026 13:28

El portavoz del equipo socialista de Gobierno, Javier Muñoz, ha acusado de mentir a la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, cuando aseguró que la deuda municipal que se encontró el actual alcalde era de 10 millones, frente a los más de 20 millones que dejara tras su renuncia al cargo.

Muñoz ha replicado este miércoles a las declaraciones de la portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de Soria

Así ha reprochado a la portavoz popular que asista a una comisión sin conocer los datos de la liquidación y decir que “los van a ver un poco mejor para el pleno”,

A su juicio, esta respuesta deja a las claras el trabajo del grupo popular en los últimos años, “tocando siempre de oído, porque asume unas cifras que no sabemos quién se las pasa”.

“Le aconsejaría a la señora Izquierdo que se lea los papeles antes de hablar, porque si no mete la pata hasta el corvejón. Porque decir que este grupo de gobierno entró con diez millones de euros de deuda, cuando en las tres liquidaciones de 2006, 2007 y 2008, la realidad dice que eran 16 millones”.

Muñoz ha reiterado que esas liquidaciones reflejan además que se estaba en torno a 30 millones de ingresos consolidados.

“El grupo popular no se si supedita todo a que le ilumine la Virgen, porque mienten cuando asumen que tenían 10 millones de deuda”, ha reiterado.

Además, el portavoz socialista ha preguntado que, cuando se habla de estabilidad en el Ayuntamiento, si las cuentas de la Diputación van bien, porque tendrá que presentar también, como la corporación soriana, un plan de estabilidad, al incumplir uno de los criterios, que es la regla de gasto.

“Que no diga una cosa en el Ayuntamiento y la contraria en la Diputación, porque eso tiene un nombre”, ha concluido.