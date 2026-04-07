El Campus CIMBI regresa a Soria con su 16ª edición

Martes, 07 Abril 2026 16:58

El Ayuntamiento de Soria ha presentado una nueva edición del Campus CIMBI, una de las citas deportivas más consolidadas del verano en la ciudad, que celebrará este año su 16ª edición entre el 2 y el 8 de agosto.

El campus, centrado en la tecnificación y mejora del rendimiento en baloncesto, volverá a reunir en Soria a jóvenes jugadores y jugadoras de distintos puntos del país.

Durante la presentación, el concejal Manuel Salvador ha destacado el arraigo de esta iniciativa en la ciudad, subrayando que “hablamos ya de un auténtico clásico del deporte veraniego en Soria”.

En este sentido, Javier Jiménez, coordinador del evento, ha puesto en valor el modelo del campus, “más orientado a la tecnificación adaptado a la edad”, y ha añadido que “nos encanta ver durante una semana la ciudad llena de jóvenes jugadores y jugadoras que encuentran aquí el entorno perfecto para entrenar”.

Asimismo, el concejal ha incidido en las condiciones que ofrece Soria para este tipo de actividades ys que “es una ciudad ideal para acoger eventos deportivos para jóvenes, por sus instalaciones, su cercanía y la tranquilidad que garantiza a las familias”.

Tres programas adaptados por edades y nivel

El Campus CIMBI mantiene su estructura con tres líneas de trabajo diferenciadas:

Campus General, dirigido a participantes de entre 8 y 17 años

Shooting Camp, a partir de 12 años, enfocado al perfeccionamiento del tiro

Technic Camp, para mayores de 17 años orientados a la formación deportiva avanzada

El director del campus ha explicado que el objetivo es “combinar iniciación y tecnificación, siempre con una base clara de mejora individual y colectiva”.

Para participar, se requiere una experiencia mínima previa en baloncesto, adaptada a cada modalidad.

David Gil, principal novedad de esta edición

Como principal novedad, el campus contará este año con la dirección deportiva de David Gil, entrenador de reconocido prestigio nacional e internacional.

En su trayectoria destacan tres títulos de Liga ACB, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas y cinco participaciones en la Final Four de la Euroliga.

“Tenemos la suerte de contar con un técnico de máximo nivel que dirigirá el trabajo deportivo del campus”, han señalado desde la organización.

Un campus con proyección y conexión internacional

El Campus CIMBI mantiene además su vínculo con el baloncesto europeo, especialmente con Lituania, país de referencia en la formación de jugadores.

Esta colaboración permite la participación de jóvenes internacionales y refuerza el carácter formativo del programa.

A lo largo de sus distintas ediciones, el campus ha servido como plataforma de desarrollo para jugadores que posteriormente han competido en campeonatos internacionales y ligas de alto nivel, incluyendo la reciente Liga U22, con presencia de antiguos participantes en equipos como FC Barcelona, Casademont Zaragoza o Burgos.

Formación intensiva con atención personalizada

El campus contará con entre 50 y 70 participantes, un número limitado que permite garantizar una atención individualizada. “No buscamos volumen, sino calidad en el entrenamiento”, han explicado, destacando que esta metodología es clave para la evolución de los jugadores.

El programa incluye entrenamiento intensivo de baloncesto como actividad principal, complementado con actividades de ocio en los tiempos de descanso.

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripción ya está abierto y puede realizarse a través de la web:

iberesportsacademies.es

El campus ofrece modalidad interna y externa, con precios que parten desde los 400 euros según el programa elegido.