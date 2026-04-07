Castilla y León roza las 1.000 nuevas empresas en el primer trimestre, con desigual reparto

Martes, 07 Abril 2026 14:25

Castilla y León ha registrado un total de 980 nuevas empresas durante el primer trimestre del año, en un contexto de actividad empresarial sostenida.

Por provincias, Valladolid lidera la creación con 241 nuevas sociedades, lo que representa cerca del 25% del total, seguida de León, con 182 empresas, y Burgos, con 155. A continuación, se sitúan Salamanca (136), Segovia (78), Zamora (57), Ávila (49), Soria (44) y Palencia (38).

Así lo reflejan los datos de la plataforma Infonif, del grupo Economía3, que recopila y estructura información oficial sobre nuevas constituciones empresariales, y que permite analizar la evolución del tejido empresarial y facilitar la toma de decisiones a empresas, analistas e instituciones.

A nivel municipal, la creación empresarial se concentra principalmente en las capitales de provincia y en los principales núcleos urbanos.

Valladolid encabeza el ranking con 161 nuevas empresas, seguida de Burgos (85), León (85), Salamanca (66), Segovia (35), Zamora (30), Ponferrada (29), Palencia (21) y Soria (21).

También destacan municipios del entorno metropolitano como Santa Marta de Tormes (11), Arroyo de la Encomienda (9), Medina del Campo (8), Benavente (7) o Villaquilambre (7), lo que refleja una concentración de la actividad en áreas urbanas y de influencia comarcal.

Predominio del sector inmobiliario y de la construcción

Por sectores, el mayor volumen de nuevas empresas se registra en el ámbito de la construcción y el inmobiliario.

En concreto, destacan la construcción de edificios, con 51 sociedades, y la promoción inmobiliaria, con 41, junto con otras actividades vinculadas al mercado inmobiliario como los agentes de la propiedad inmobiliaria (12), la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia (17), las actividades inmobiliarias (22), la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria (3) y el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia (15).

En conjunto, este bloque constituye el principal motor de creación empresarial en Castilla y León.

Tras este sector, la actividad empresarial se concentra en la hostelería, el comercio y los servicios.

En este sentido, se han constituido 56 empresas de restauración, 32 de hoteles y alojamientos similares y 26 de servicios de comidas y bebidas.

También destaca el peso del comercio, tanto mayorista como minorista, con presencia relevante de actividades vinculadas a alimentación, equipamiento y distribución.

Asimismo, se observa una presencia destacada de servicios profesionales, empresariales y financieros, con 18 empresas de consultoría de gestión empresarial, 23 sociedades holding, 28 sociedades de servicios financieros, 11 de programación informática y 12 de servicios técnicos de ingeniería.

Junto a ello, sobresalen también actividades como el transporte de mercancías por carretera (24), el mantenimiento y reparación de vehículos de motor (22) o la producción ganadera (18), lo que evidencia una base económica diversificada y con fuerte implantación territorial.

Febrero lidera la creación de empresas y marzo marca los picos diarios

La evolución temporal muestra un comportamiento al alza a lo largo del trimestre. Enero cerró con 319 nuevas empresas, mientras que febrero registró un fuerte incremento hasta 361 sociedades, situándose como el mes con mayor actividad.

Por su parte, marzo alcanzó 300 nuevas empresas, manteniendo un nivel elevado de dinamismo.

En el análisis por días, la creación de empresas presenta picos muy concentrados en jornadas concretas.

El máximo del trimestre se registró el 26 de febrero y el 19 de marzo, con 50 sociedades constituidas en cada una de esas fechas.

También destacan el 12 de febrero, con 41 empresas, y el 12 de marzo, con 34.

A continuación figuran el 29 de enero, con 27 constituciones, y los días 5 y 26 de marzo, con 25 empresas cada uno.

En conjunto, estos datos reflejan una concentración de la actividad en días laborables, especialmente en la parte central y final de cada mes.

Castilla y León, con presencia estable en el mapa empresarial español

En el conjunto de España, se han constituido un total de 38.135 sociedades durante el mismo periodo, lo que sitúa a Castilla y León con una aportación del 2,6 por ciento del total nacional.

Por provincias, el ranking nacional está encabezado por Madrid, con 8.022 nuevas empresas, seguida de Barcelona, con 5.947.

A continuación, destacan Valencia, con 2.349 sociedades; Málaga, con 2.271; Alicante, con 1.980; Sevilla, con 1.577; Illes Balears, con 1.340; Santa Cruz de Tenerife, con 1.285; Murcia, con 993; y Valladolid, con 241, que se sitúa como la provincia más dinámica de Castilla y León.

En este contexto, la comunidad mantiene una posición más moderada en volumen absoluto que los grandes polos empresariales del país, aunque conserva un tejido emprendedor activo y repartido entre varias capitales provinciales.

Dentro de Castilla y León, Valladolid, León y Burgos concentran casi seis de cada diez nuevas empresas constituidas en el trimestre.

Desde el punto de vista sectorial, los datos reflejan una tendencia alineada con la observada a nivel nacional, con un claro protagonismo del bloque inmobiliario y de la construcción, seguido por la hostelería, el comercio y los servicios empresariales.

En el caso de Castilla y León, además, sobresale el peso del sector primario, la logística y determinadas actividades industriales, lo que aporta un perfil más diversificado al mapa regional de creación de empresas.

En conjunto, los datos evidencian una creación empresarial concentrada en los principales núcleos urbanos, pero con capilaridad territorial y presencia en numerosos municipios de la comunidad.

La combinación de construcción, servicios, hostelería, actividad agroganadera y servicios avanzados dibuja un tejido productivo que mantiene el pulso emprendedor en Castilla y León durante el arranque del año.