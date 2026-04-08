La CHD toma el pulso al estado biológico de los ríos de la cuenca del Duero

Miércoles, 08 Abril 2026 12:34

La Confederación Hidrográfica del Duero ha iniciado este mes de abril una nueva campaña de muestreos biológicos en los ríos de la cuenca, con el objetivo de evaluar el estado ecológico de las masas de agua.

La previsión es muestrear más de 500 puntos distribuidos por distintos cursos fluviales.

Estos trabajos incluyen la recogida de plantas y algas acuáticas, así como de invertebrados bentónicos (larvas de insectos y otros invertebrados que habitan en el lecho fluvial), ya que aportan una información muy precisa sobre la calidad del agua y del ecosistema del que forman parte.

Puede decirse que estos organismos tienen “memoria” de lo ocurrido en el río hasta el momento del muestreo. La campaña incluye también el muestreo de peces en algunos puntos.

Estos trabajos permiten evaluar la calidad del agua y el estado ecológico de los ríos mediante el análisis de los organismos que los habitan, detectando posibles impactos derivados de la actividad humana, como vertidos, contaminación agraria difusa o alteraciones del entorno, entre otros.

Además, facilitan la toma de decisiones orientadas a la gestión, conservación y restauración de los ecosistemas fluviales.

La campaña de muestreos se incluye en los programas de seguimiento del estado de las masas de agua de ríos, lagos y embalses de la cuenca del Duero, que la CHD viene desarrollando desde hace más de 17 años en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

Estas labores se realizan en primavera, ya que es el periodo en que las comunidades biológicas alcanzan su máxima diversidad. Se prevé que la campaña se prolongue hasta la primera quincena de julio.

De forma complementaria, los ríos son objeto de controles físico-químicos con una frecuencia mensual o trimestral, dependiendo del programa de control en el que estén incluidos.

Toda esta información, además de generar conocimiento sobre el medio acuático y las comunidades que lo habitan, y de servir para evaluar el estado de las masas de agua, constituye el punto de partida sobre el que la Confederación Hidrográfica del Duero diseña sus programas de medidas y prioriza sus actuaciones, con el objetivo final de conseguir el buen estado de las masas de agua de la cuenca.