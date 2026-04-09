Cinco fallecidos en Castilla y León durante Semana Santa en siniestros de tráfico

Jueves, 09 Abril 2026 09:15

Cinco personas han perdido la vida en sendos siniestros mortales de tráfico que se han producido en vías interurbanas entre las 15:00 horas del viernes 27 de marzo, hora a la que comenzó el dispositivo especial de vigilancia y regulación del tráfico de Semana Santa, hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Esta cifra supone tres víctimas mortales más con respecto a la Semana Santa del pasado año, en un contexto en el que los movimientos de largo recorrido han aumentado un 3,2 por ciento, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno de Castilla y León.

En concreto, durante los 10 días y medio de operación, se han registrado 2,25 millones de desplazamientos.

A continuación, se detallan las características específicas de la siniestralidad de esta Semana Santa:

Por tipo de vía: 100% de los fallecidos en carreteras convencionales, igual que en el año 2025.

Por tipo de accidente: Aumentan los fallecidos por colisiones frontales (+3) y por colisiones frontolaterales (+1) y atropello a peatón (+1) y descienden los fallecidos por salidas de vía con 2 fallecidos menos que en la Semana Santa de 2025.

Por medio de desplazamiento: 1 fallecido esta Semana Santa era usuario vulnerable. En 2025 no se registro ningún usuario vulnerable.

Aumentan también los fallecidos en turismos, con 1 fallecido más que en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo además el medio de desplazamiento que más vidas perdidas registra, con un total de 3 en 2026. También se registra 1 fallecido en furgoneta en 2026.

Por grupo de edad: de los 5 fallecidos, 2 de ellos eran mayores de 65 años. En el año 2025 no se registró ningún fallecido mayor de 65 años.

Por tramo horario: La franja horaria que mayor número de personas fallecidas ha registrado continúa siendo la comprendida entre las 14:00 y las 19:59 horas de la tarde, con 4 víctimas mortales, 3 más que en 2025.

Uso de dispositivos de seguridad: todos los usuarios de turismo y furgoneta hacían uso del cinturón de seguridad.

Por día de siniestro: El miércoles 1 de abril fue el día en el que más víctimas mortales se produjeron, con 3 fallecidos.

Por provincias de Castilla y León: 2 fallecidos en Burgos. En León, Palencia y Soria, un fallecido en cada provincia.

PROVISIONALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información que se utiliza para la elaboración de los informes en las primeras 24 horas de haber sucedido un accidente es susceptible de ser modificada con posterioridad, cuando los equipos de atestados de las policías de tráfico realizan la oportuna investigación en profundidad del accidente. Es por ello que esta información debe considerarse como enteramente provisional.

En lo que llevamos de año han fallecido en las carreteras 26 personas, 7 más que en el mismo periodo del pasado año.