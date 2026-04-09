Más de 50.000 autónomos de Castilla y León pagarán 135 euros más de cuota al mes en 2026

Jueves, 09 Abril 2026 13:09

Tres de cada diez autónomos castellano leoneses verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026, 135 euros más al mes.

La base mínima de cotización para los autónomos societarios y colaboradores en España se ha elevado a 1.424 euros, lo que supone en cotización una cuota mensual de 435 euros.

“El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Sube un 42% la base de cotización (de 1.000 euros a 1.424 euros) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000euros/mes. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos. En Castilla y León, hablamos de más de 50.000 autónomos”, ha censurado Leticia Mingueza, presidente de ATA Castilla y León.

La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad.

En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos.

Sin embargo, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros.

“Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos”, ha asegurado Mingueza.

Si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica podremos encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1000 euros (la que declara el 60 por ciento de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tiene una base de 1.424 euros mes.

El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el o la autónoma colaboradora 435 euros.

En España hay más 3.400.000 de los cuales unos 1.200.000 son societarios o colaboradores de autónomos, esta cifra, en Castilla y León supera las 50.000 personas.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios Grupos Parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026”, ha advertido Amor.

“El Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos de Castilla y León", ha recalcado.

La mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural.

Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría y supone 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos.

En la web: https://ata.es/noticias/base-minima-autonomos-societarios-y-colaboradores/