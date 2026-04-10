El precio de la vivienda Castilla y León registra un aumento del 9,1 por ciento
Gesvalt Tasaciones ha publicado su Informe de Vivienda correspondiente al primer trimestre de 2026 que refleja que el precio de la vivienda ha crecido en Castilla y León por debajo de la media nacional.
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El estudio, elaborado por el departamento de Research de la firma, señala que el precio medio de la vivienda en Castilla y León ha registrado un incremento interanual del 9,1 por ciento, alcanzando los 1.156 euros/m² y colocándose por debajo de la media nacional, que ha crecido un 16,4 por ciento hasta los 2.012 €/m².
Por provincias, Valladolid se posiciona como la provincia con el precio medio de vivienda más elevado en Castilla y León, alcanzando los 1.403 euros/m², y una subida interanual del 9,0%.
Le siguen Salamanca (1.314 euros/m², 7,0%), Segovia (1.242 euros/m², 9,0%), Burgos (1.237 €/m², 6,0%), León (1.056 euros/m², 11,3%), Ávila (1.052 euros/m², 14,6%), Soria (1.021 euros/m², -1,1%), Palencia (969 euros/m², 3,1%) y Zamora (964 euros/m², 2,6%).
En cuanto al mercado del alquiler, Segovia lidera el precio alcanzando los 11,85 €/m²/mes tras una subida interanual del 15,4%.
Le siguen Valladolid (9,54 €/m²/mes, 8,4%), Salamanca (9,45 €/m²/mes, 6,2%), Burgos (9,05 €/m²/mes, 12,2%), Soria (8,19 €/m²/mes, 11,7%), León (7,75 €/m²/mes, 8,2%), Palencia (7,65 €/m²/mes, 5,0%), Ávila (7,53 €/m²/mes, 5,2%) y Zamora (6,91 €/m²/mes, 7,0%), también como la más asequible.
La subida de precios se generaliza en todas las comunidades
Durante el primer trimestre de 2026, todas las Comunidades vuelven a registrar incrementos interanuales en el precio medio de venta, confirmando la extensión del ciclo alcista a todo el territorio.
Las mayores subidas se concentran en la Región de Murcia (+19,0 %), la Comunidad de Madrid (+16,4 %) y Asturias (+15,9 %), seguidas de Cantabria (+15,5 %) y Andalucía (+15,0 %).
En el extremo opuesto, La Rioja (+6,1 %), Extremadura (+6,2 %) y Galicia (+7,1 %) son las regiones que experimentan avances más moderados, aunque sin cambios de signo.
En cuanto a precios, sigue registrándose una amplia brecha territorial. Baleares continúa encabezando el ranking autonómico, con un valor medio de 3.439 €/m², seguida de la Comunidad de Madrid (3.298 €/m²) y Euskadi (2.751 €/m²).
A cierta distancia se sitúan Canarias (2.125 €/m²) y Cataluña (1.972 €/m²), mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja permanecen entre las comunidades con los valores más reducidos con un precio medio inferior a los 1.300 €/m².
En las capitales de provincia, San Sebastián vuelve a situarse como la ciudad con el valor unitario más elevado, alcanzando los 4.906 €/m².
Tras ella se sitúan la ciudad de Madrid (4.425 €/m²) y Barcelona (4.127 €/m²), seguidas de Palma de Mallorca (3.407 €/m²) y Málaga (3.064 €/m²), lo que confirma el liderazgo de los principales mercados urbanos y costeros de alta demanda. Por otra parte, las capitales con precios más contenidos son Lérida, Cáceres y Teruel, con valores que se sitúan en el entorno de los 1.150–1.200 €/m².
El alquiler mantiene la presión al alza
A nivel provincial, el alquiler intensifica su crecimiento en varias regiones del interior. Encabezan las subidas Segovia (+15,4 %), Toledo (+14,7 %) y Ciudad Real (+14,6 %), acompañadas por Guadalajara (+12,7 %) y Castellón (+12,3 %). En cambio, Barcelona (-1,7 %) y Girona (-0,7 %) registran contracciones puntuales.
En términos de precios, los alquileres más elevados siguen concentrándose en los principales mercados urbanos y turísticos.
Barcelona lidera el listado con 23,30 €/m²/mes, seguida de Madrid (22,59 €/m²/mes) y Baleares (20,29 €/m²/mes), todas ellas por encima de los 20 €/m²/mes.
También se mantienen con precios elevados Guipúzcoa (18,59 €/m²/mes) y Málaga (17,11 €/m²/mes), mientras que Jaén, Teruel, Cáceres, Cuenca y Zamora presentan los niveles más reducidos por debajo de los 7 €/m²/mes.