El precio de la vivienda Castilla y León registra un aumento del 9,1 por ciento

Viernes, 10 Abril 2026 08:23

Gesvalt Tasaciones ha publicado su Informe de Vivienda correspondiente al primer trimestre de 2026 que refleja que el precio de la vivienda ha crecido en Castilla y León por debajo de la media nacional.

El estudio, elaborado por el departamento de Research de la firma, señala que el precio medio de la vivienda en Castilla y León ha registrado un incremento interanual del 9,1 por ciento, alcanzando los 1.156 euros/m² y colocándose por debajo de la media nacional, que ha crecido un 16,4 por ciento hasta los 2.012 €/m².

Por provincias, Valladolid se posiciona como la provincia con el precio medio de vivienda más elevado en Castilla y León, alcanzando los 1.403 euros/m², y una subida interanual del 9,0%.

Le siguen Salamanca (1.314 euros/m², 7,0%), Segovia (1.242 euros/m², 9,0%), Burgos (1.237 €/m², 6,0%), León (1.056 euros/m², 11,3%), Ávila (1.052 euros/m², 14,6%), Soria (1.021 euros/m², -1,1%), Palencia (969 euros/m², 3,1%) y Zamora (964 euros/m², 2,6%).

En cuanto al mercado del alquiler, Segovia lidera el precio alcanzando los 11,85 €/m²/mes tras una subida interanual del 15,4%.

Le siguen Valladolid (9,54 €/m²/mes, 8,4%), Salamanca (9,45 €/m²/mes, 6,2%), Burgos (9,05 €/m²/mes, 12,2%), Soria (8,19 €/m²/mes, 11,7%), León (7,75 €/m²/mes, 8,2%), Palencia (7,65 €/m²/mes, 5,0%), Ávila (7,53 €/m²/mes, 5,2%) y Zamora (6,91 €/m²/mes, 7,0%), también como la más asequible.

La subida de precios se generaliza en todas las comunidades

Durante el primer trimestre de 2026, todas las Comunidades vuelven a registrar incrementos interanuales en el precio medio de venta, confirmando la extensión del ciclo alcista a todo el territorio.

Las mayores subidas se concentran en la Región de Murcia (+19,0 %), la Comunidad de Madrid (+16,4 %) y Asturias (+15,9 %), seguidas de Cantabria (+15,5 %) y Andalucía (+15,0 %).

En el extremo opuesto, La Rioja (+6,1 %), Extremadura (+6,2 %) y Galicia (+7,1 %) son las regiones que experimentan avances más moderados, aunque sin cambios de signo.

En cuanto a precios, sigue registrándose una amplia brecha territorial. Baleares continúa encabezando el ranking autonómico, con un valor medio de 3.439 €/m², seguida de la Comunidad de Madrid (3.298 €/m²) y Euskadi (2.751 €/m²).

A cierta distancia se sitúan Canarias (2.125 €/m²) y Cataluña (1.972 €/m²), mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja permanecen entre las comunidades con los valores más reducidos con un precio medio inferior a los 1.300 €/m².

En las capitales de provincia, San Sebastián vuelve a situarse como la ciudad con el valor unitario más elevado, alcanzando los 4.906 €/m².

Tras ella se sitúan la ciudad de Madrid (4.425 €/m²) y Barcelona (4.127 €/m²), seguidas de Palma de Mallorca (3.407 €/m²) y Málaga (3.064 €/m²), lo que confirma el liderazgo de los principales mercados urbanos y costeros de alta demanda. Por otra parte, las capitales con precios más contenidos son Lérida, Cáceres y Teruel, con valores que se sitúan en el entorno de los 1.150–1.200 €/m².

El alquiler mantiene la presión al alza

A nivel provincial, el alquiler intensifica su crecimiento en varias regiones del interior. Encabezan las subidas Segovia (+15,4 %), Toledo (+14,7 %) y Ciudad Real (+14,6 %), acompañadas por Guadalajara (+12,7 %) y Castellón (+12,3 %). En cambio, Barcelona (-1,7 %) y Girona (-0,7 %) registran contracciones puntuales.

En términos de precios, los alquileres más elevados siguen concentrándose en los principales mercados urbanos y turísticos.

Barcelona lidera el listado con 23,30 €/m²/mes, seguida de Madrid (22,59 €/m²/mes) y Baleares (20,29 €/m²/mes), todas ellas por encima de los 20 €/m²/mes.

También se mantienen con precios elevados Guipúzcoa (18,59 €/m²/mes) y Málaga (17,11 €/m²/mes), mientras que Jaén, Teruel, Cáceres, Cuenca y Zamora presentan los niveles más reducidos por debajo de los 7 €/m²/mes.