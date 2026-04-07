La deuda municipal en Ayuntamiento se ha doblado durante mandatos de Martínez

Martes, 07 Abril 2026 14:55

La deuda municipal se ha más que doblado durante los cinco mandatos del socialista Carlos Martínez al frente del Ayuntamiento de Soria.

La portavoz del Partido Popular, Belén Izquierdo, que ha remitido para dar más datos en su próxima intervención en el pleno municipal del próximo jueves, ha señalado que la liquidación del presupuesto 2025 no viene más que a reflejar lo que siempre ha apuntado el PP: hay una desidia del equipo de gobierno en la gestión del Ayuntamiento.

Esta aseveración la sustenta en la baja ejecución de las inversiones, apenas uno de cada tres euros que se presupuestan y en otros aspectos económicos.

“El volumen de los gastos efectivamente realizados frente a los ingresos está por encima de los 3 millones de euros”, ha avanzado.

Además ha señalado que todos estos parámetros económicos no vuelven más que a reflejar la desidia y dejadez del último año de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento

Izquierdo ha asegurado que la deuda municipal durante la etapa socialista se ha incrementado desde los 10 millones con los que asumió el Gobierno hasta los 23 millones que hay en la actualidad.

Para que el porcentaje de deuda viva dé bajo, Izquierdo ha explicado que el PSOE recurre todos los años a inflar los presupuestos, “los mayores de la historia”.

“Si infló las cifras cada vez más, el porcentaje de deuda, baja, pero luego hay que ver sobre cuanto ejecutó”, ha resumido.

“Nosotros queremos hechos y gestión, porque el remanente de tesorería al final veremos en la liquidación que también disminuye. Si gastó por encima de lo que ingresó, al final termina afectando a todo”, ha resumido.