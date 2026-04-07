Vox acusa al PSOE de ocultar realidad económica del Ayuntamiento de Soria

Martes, 07 Abril 2026 08:35

La concejal del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Soria, Sara López, ha criticado la “complacencia” del equipo de gobierno socialista en su presentación de la liquidación del presupuesto de 2025 y las declaraciones “triunfalistas” de su concejal Javier Muñoz Exposito, acusándole de ocultar la realidad económica municipal.

López ha asegurado que, lejos de la imagen de solvencia que intenta proyectar el equipo de gobierno socialista, “el Ayuntamiento de Soria vive por encima de sus posibilidades reales de ingresos”.

La concejal ha resumido así la liquidación del presupuesto de 2025: "es el vivo reflejo de su modelo económico: suben los impuestos, ejecutan menos de lo que prometen, tienen facturas fuera de presupuesto y, aun así, nos llevan al déficit".

La edil ha afirmado que, según el informe de Intervención, el Ayuntamiento cerró 2025 con un déficit consolidado de 595.408,13 euros, por lo que incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y, como consecuencia, pasa a estar formalmente intervenido por la administración autonómica.

López ha explicado que tal y como recoge el artículo 20.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF), el incumplimiento del objetivo de déficit cero, implica para el consistorio “la pérdida de su mayoría de edad financiera".

“Carlos Martínez se va, pero nos deja una deuda creciente y un déficit que nos obliga a estar bajo la lupa del órgano de tutela financiera, porque, a pesar de ese ahorro neto del que presumen, no pueden concertar ni una sola operación de crédito a largo plazo sin que la Junta les dé permiso", ha sentenciado López.

Asimismo, López ha explicado que por el incumplimiento de estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento deberá aprobar un Plan Económico-Financiero en el que se analice por qué se incumplió el objetivo, previsiones de ingresos y gastos, medidas de corrección, calendario de aplicación, etc.

“Esperamos con interés ese Plan Económico-Financiero para ver por dónde piensa empezar a ahorrar su sustituto”, ha comentado la edil de Vox.

En inversiones: solo se ejecuta el 31 por ciento

La concejal también se ha referido al Capítulo 6 de inversiones reales hablando de su “ínfima ejecución”.

“De los 32,1 millones presupuestados, el equipo de gobierno solo ha sido capaz de ejecutar 10,1 millones, lo que representa apenas el 31 por ciento de lo prometido. Señor Expósito, vender grandes proyectos en los presupuestos para luego no ejecutarlos ni en una tercera parte no es gestión, es propaganda electoral", ha reprochado López.

Lopez ha califciado como especialmente grave la falta de ejecución en el caso de la Ayuda a Domicilio.

“De los 2.750.000 euros destinados a la ayuda a domicilio, se han quedado sin ejecutar 694.744,63 euros, es decir, un 25 por ciento. Cuando nosotros presentamos un presupuesto alternativo, ustedes nos acusaron de antisociales porque contemplábamos una partida menor que la suya para este concepto, pero ahora se ha visto claramente que nuestra propuesta era mucho más ajustada a la realidad”, ha señalado la edil de Vox.

Incapacidad en la gestión de personal

López también ha cargado contra la gestión de recursos humanos del equipo de gobierno.

Según ha detallado, el Ayuntamiento no ha ejecutado 2.752.936,57 euros en partidas de personal; “lo que demuestra su incapacidad para gestionar el capital humano".

“¿Cómo explican a los sorianos que cada día sufren su falta de eficiencia municipal, que los trámites se demoren y que falten efectivos en varios departamentos, cuando tienen casi 3 millones de euros sin ejecutar en esta partida?”, ha cuestionado.

Deuda creciente y facturas impagadas

Desde Vox también han alertado sobre el aumento de la deuda del Ayuntamiento, que alcanza un capital vivo de más de 21 millones de euros a finales de 2025.

Lopez ha advertido de que la previsión es que la deuda ascienda a 23,2 millones en 2026, debido a las obligaciones de 2.2 millones de euros contraídas con el IDAE para la sustitución de luminarias en la ciudad.

López también ha criticado la existencia de facturas en la cuenta 413 por valor de 46.979,91 euros a cierre de 2025.

"Es una técnica de manual para maquillar el déficit: esconder facturas para que el agujero parezca más pequeño."

También ha criticado los derechos pendientes de cobro de difícil recaudación afirmando que ascienden a 5,4 millones de euros, “una cifra que debería hacernos reflexionar sobre la gestión de la recaudación municipal”, ha concluido

Alegaciones Plaza de Toros

Además, el portavoz del Grupo Vox, Fernando Castillo, ha registrado esta semana un documento con alegaciones a los pliegos de condiciones que regirán el contrato para la organización de los festejos taurinos en la capital en el año 2026.

Como señalaron en una reciente nota de prensa los ediles de Vox entienden que el actual pliego limita la libre concurrencia de empresas taurinas al dar hasta 20 puntos a las firmas que presenten toreros y ganaderías premiadas en el 2025.