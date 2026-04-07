El Numancia invita a los escolares a vital partido frente al Real Ávila

Martes, 07 Abril 2026 09:08

El C.D. Numancia, consciente de la importancia del partido de este domingo frente al Real Ávila, repartirá entradas a todos los colegios de Soria.

Esta iniciativa especial dirigida a los centros educativos de la provincia parte con el objetivo de acercar a los más jóvenes a vivir en primera persona el trascendental encuentro de este fin de semana y recibir su apoyo y aliento para crear un ambiente especial en las gradas que empuje a los jugadores a conseguir la victoria.

"¡Vamos a luchar hasta el final! Animamos a todos los jóvenes a acudir este domingo al estadio y llevar en volandas al equipo de su ciudad en un partido clave", ha señalado el club en su web.

Además, como es tradición cada temporada, los más de 400 canteranos numantinos que conforman los 23 equipos del fútbol formativo (además de sus escuelas en Ólvega y Ágreda) recibirán su merecido reconocimiento a la temporada por el público de Los Pajaritos en el descanso del partido.

El Numancia recibe este domingo al Real Ávila con la necesidad de conseguir una victoria que se le resiste en las últimas jornadas, que le permita engancharse a la lucha por la fase de promoción.

Faltan cuatro jornadas para terminar la competición del grupo I de Segunda RFEF y el Numancia tiene una desventaja de cuatro puntos.