La Segunda RFEF apunta ya los equipos con muchas posibilidades de ascenso

Lunes, 30 Marzo 2026 13:59

Cuatro de los cinco grupos de Segunda RFEF han visto este fin de semana como sus líderes han alcanzado los sesenta puntos. En tres grupos, los líderes encaran con ventaja la recta final para conseguir la plaza directa a Primera RFEF.

En la mitad norte de la Península, la primera plaza parece ya sellada y un cambio sería causa de un descalabro mayusculo por parte de los líderes.

En la mitad sur, la pelea está al rojo vivo, especialmente en el Grupo 4, donde hasta siete equipos están metidos en la pelea.

Mientras Deportivo Fabril, Real Unión Club y UE Sant Andreu han hecho valer su ventaja en el primer puesto, UCAM Murcia y UD Sanse han destronado a sus competidores.

Golpe sobre la mesa, y de los fuertes, del Deportivo Fabril.

A las derrotas de Real Oviedo Vetusta y de Gimnástica Segoviana, rivales más inmediatos de los herculinos, hay que sumar, sobre todo, una nueva victoria del Fabril, que suman ya 60 puntos y dejan el campeonato 'a tiro de piedra', con siete puntos de ventaja sobre el filial oviedista, cuando faltan cinco jornadas para cerrar el campeonato.

Y si de golpes hablamos, el Real Unión Club ha dado el más sonoro sin duda.

En el duelo estrella de la jornada, donde se enfrentaban segundo y tercero, el resultado final ha sido un empate a uno entre UD Logroñés y Deportivo Alavés 'B'.

Las tablas entre sus dos rivales más inmediatos, y la gran victoria conseguida en Utebo ante el cuarto clasificado (2-3), suponen que los irundarras se distancian a diez puntos de la segunda posición.

Con quince en juego, si se dan los resultados adecuados, el equipo entrenado por Ramsés Gil puede ser conjunto de Primera Federación la semana que viene.

Ocho triunfos seguidos para firmar el récord de victorias logradas sucesivamente esta temporada es la marca que firma el líder del Grupo 3, la UE Sant Andreu.

Los andreuencs son, sin discusión, el mejor equipo de la categoría en esta segunda vuelta, y tienen el campeonato prácticamente atado salvo hecatombe.

Golpe tremendo a la clasificación para situarse a nueve puntos de un Atlético Baleares que, con su triunfo en el descuento, se coloca en la segunda plaza, mientras que la UD Poblense cae al tercer escalón.

Todas las miradas estaban centradas en el Grupo 4 en esta última jornada, con hasta tres duelos directos entre los equipos de arriba.

El primero de ellos, el UCAM Murcia-Recreativo de Huelva.

Los murcianos, en una victoria digna de campeón (2-0), se han impuesto al Decano y terminan la jornada en primera posición.

Un cambio de líder provocado por la derrota del Xerez CD en otro de los duelos marcados en rojo. Los jerezanos han caído 2-0 en La Victoria ante un Real Jaén CF que se relame y roza los playoffs.

En el tercero, el CD Extremadura se ha llevado el triunfo en el descuento ante una Deportiva Minera que podía ponerse líder en caso de ganar. Y los extremeños, con los tres puntos, pasan de sextos a terceros. Imposible hacer una predicción en el grupo más igualado.

Hay cinco equipos en cabeza, separados tan sólo por tres puntos, que se jugarán en las próximas cinco jornadas la plaza de ascenso directo.

El Grupo 5 tiene nuevo rey y es una UD Sanse que no se ha rendido hasta sobrepasar a sus vecinos. Suma ya 60 puntos.

Invictos en este 2026 y en la segunda vuelta, una victoria 2-1 ante el CD Colonia Moscardó, sumado a la derrota de los majariegos en casa ante una RSD Alcalá al alza (1-2), han dado lugar a este cambio en la clasificación que pocos habrían pronosticado en diciembre.

Tres puntos entre primer y segundo clasificado, el Rayo Majadahonda. Y cinco jornadas para decidir quien sube a Primera RFEF.