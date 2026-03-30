La Junta activa sistema de control de vehículos a Laguna Negra durante Semana Santa

Lunes, 30 Marzo 2026 14:07

Ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes al espacio natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión durante la Semana Santa, la Administración del parque natural pondrá en marcha el habitual sistema de regulación y control de vehículos a motor.

Este sistema incluye la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento superior de la Laguna Negra, y que tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

Los accesos se encuentran totalmente transitables y durante las jornadas previas se han estado realizando obras de acondicionamiento en el aparcamiento del Paso de la Serrá para paliar los efectos que la nieve y el hielo han ocasionado en el mismo durante el pasado invierno.

Está prevista la puesta en marcha del Sistema de Regulación de Accesos e Información del 2 al 5 de abril, en horario de 9.30 a 18.30 horas, a excepción del domingo día 5, que será de 9.30 a 14.30 horas. El personal del espacio natural se encargará de su control y ordenación.

A través de este sistema se establece un precio por aparcamiento de vehículos, destinándose los ingresos obtenidos al mantenimiento y conservación del espacio natural. El canon establecido para cada una de las categorías de vehículos es: motos, 2 euros; vehículos ligeros (turismos), 5 euros; autocaravanas, 10 euros; y autobuses, 15 euros.

El personal encargado del punto de control extenderá un tique a cada vehículo y facilitará un folleto informativo del espacio natural. Este vale permitirá a su portador visitar la Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión sin coste adicional, hasta un máximo de cinco personas por tique. Esta visita no tiene por qué hacerse ese mismo día, pues no se fija una caducidad en el tiempo.

Funcionamiento del autobús público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá

El autobús público estará operativo de 9.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas los días 2, 3 y 4 de abril, mientras que el domingo día 5 no se prestará este servicio. El viaje de ida y vuelta costará 1,80 euros por viajero. Se ha previsto que haya servicio cada 15 minutos durante las horas de mayor demanda de viajeros, si bien la cadencia y la hora de cierre deben ajustarse a la demanda y a las condiciones atmosféricas.

Acceso y zonas de estacionamiento de vehículos particulares

El acceso a la Laguna se realizará a través de la pista de La Cabaña (o de evacuación) y el descenso por la pista tradicional, tal y como indica la señalización vertical instalada. La barrera del Paso de la Serrá (a 1,5 kilómetros de la Laguna) se encuentra cerrada.

Se utilizarán como zonas de estacionamiento de vehículos particulares el aparcamiento del Paso de la Serrá y la pista tradicional. El aparcamiento superior de la Laguna permanecerá cerrado a los vehículos particulares.

Puntos de control de vehículos

Ante la previsible saturación de los aparcamientos de la Laguna Negra por la limitación de plazas disponibles, especialmente en las horas centrales del día, los agentes medioambientales podrán cortar la circulación al inicio de la subida a la Laguna, informando a los conductores sobre tiempos de espera y posibilidades alternativas de visita, en especial a la Casa del Parque Natural o a los pueblos e instalaciones turísticas de la comarca, permitiendo la subida de vehículos según se vaya liberando espacio en los aparcamientos superiores. En cualquier caso, se facilitará el paso de las personas que se dirijan al pueblo de Santa Inés.

Acceso de autobuses, autocaravanas y vehículos de grandes dimensiones

Los autobuses privados, autocaravanas y vehículos de grandes dimensiones podrán subir siempre que haya espacio suficiente para ello y siguiendo las indicaciones del personal de Medio Ambiente. En el caso de acceder los autobuses privados hasta el aparcamiento superior los viajeros deberán abonar la tarifa establecida.

Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión - Museo del Bosque

La Casa del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión permanecerá abierta en horario de 10.00 a 19.00 horas del 2 al 5 de abril, ambos inclusive, y de 10.00 a 14.00 horas desde este lunes al miércoles día 1, así como el lunes 6 de abril. En el centro, el visitante podrá tener amplia información de los valores naturales y culturales de este espacio natural.