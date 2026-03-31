Mercadillo de trueque y torneo de futbolín, en Muriel Viejo el Viernes Santo

Martes, 31 Marzo 2026 14:23

Muriel Viejo ofrecerá el próximo Viernes Santo, 3 de abril, la posibilidad de intercambiar bienes o servicios, sin usar dinero, en su mercadillo de trueque. Además se organizará un torneo de futbolín.

El mercadillo “al estilo antiguo”, sin dinero, se abrirá a las once de la mañana y estará operativo hasta las cuatro de la tarde.

Las personas interesadas pueden contactar con el Ayuntamiento.

Un mercadillo de trueque es un espacio de intercambio directo de bienes o servicios sin el uso de dinero, promoviendo la reutilización, la economía solidaria y la sostenibilidad.

Estos eventos suelen organizarse para fomentar relaciones sociales sin lucro y fomentar el consumo responsable.

Los mercadillos de trueque son una alternativa al consumo tradicional que valoran la creatividad y la colaboración comunitaria.

El trueque no es de ayer; es una práctica que existe desde el periodo neolítico, desde hace aproximadamente 12.000 años, durante la Revolución Neolítica, con la aparición de la sociedad agricultora-ganadera cuando la humanidad abandonó su tradicional estilo de vida nómada y se asentó en distintas regiones a cultivar la tierra.

Además, Muriel de la Fuente organizará a las ocho de la tarde de este Viernes Santo un torneo de futbolín. La inscripción se ha fijado en dos euros por pareja. El primer premio está dotado con 150 euros.