Soria ¡Ya! denuncia desmantelamiento del servicio de Correos en Arcos de Jalón

Lunes, 30 Marzo 2026 15:17

Soria ¡Ya! ha denunciado la decisión de Correos de reducir a una única hora diaria, de 13:30 a 14:30 horas, la atención presencial en la oficina de Arcos de Jalón a partir del 1 de abril.

Lo ha hecho durante la concentración convocada este lunes por los vecinos frente a la propia oficina.

La plataforma ha anunciado que trasladará este recorte a las Cortes de Castilla y León para exigir al Gobierno de España su reversión.

La oficina de Arcos de Jalón presta servicio a siete municipios y 36 núcleos de población del Alto Jalón soriano.

Soria ¡Ya! ha advertido de que se trata de una zona con población envejecida y con una alta dependencia de la atención presencial, por lo que la reducción del horario limita el acceso a servicios básicos como la recogida de notificaciones, los envíos o los giros postales.

La plataforma ha señalado que la medida obliga además a concentrar en esa única hora tanto la atención al público como la gestión del reparto, dejando a una sola persona al frente del servicio.

A su juicio, esto no es una modernización del servicio, sino un recorte de un servicio público básico.

Soria ¡Ya! ha rechazado que las alternativas planteadas por Correos, como los módulos automatizados Citypaq o el uso de dispositivos móviles por parte de carteros rurales, puedan sustituir la atención presencial en una comarca con problemas de conectividad y con una población que necesita trato directo.

El presidente de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar, ha participado en la concentración junto Fernando del Amo y otros miembros de la plataforma.

Soria ¡Ya ha señalado que esta protesta refleja el malestar creciente ante la pérdida de servicios públicos en la zona, como los recortes que viene sufriendo el ferrocarril.

Soria ¡YA! recuerda que Correos es una empresa pública dependiente del Gobierno de España, al que responsabiliza de esta decisión. Asimismo denuncia que, bajo el discurso de la modernización, se está produciendo un desmantelamiento progresivo del servicio en el medio rural. Desde el movimiento ciudadano advierten de que no se puede presentar como algo positivo lo que supone perder atención presencial, reducir personal y limitar el acceso a un servicio esencial en el medio rural.

La plataforma ha enmarcado esta situación en la semana en la que se cumple el séptimo aniversario de la Revuelta de la España Vaciada y ha señalado que los hechos demuestran que la preocupación institucional por la despoblación ha sido, en muchos casos, un acto de postureo político.

Soria ¡Ya! también ha criticado la actuación del PSOE en Arcos de Jalón.

El Grupo Socialista convocó el jueves 26 de marzo concentraciones contra el recorte de Correos para el viernes 27 y los días siguientes, pero desconvocó la del viernes ese mismo día tras contactos"«al más alto nivel político y empresarial",

Para la plataforma, lo ocurrido es un claro ejemplo de que cuando la decisión depende del Gobierno de España, el PSOE deja de sostener la protesta en la provincia anteponiendo intereses partidistas.

Por todo ello, la plataforma ha anunciado que impulsará iniciativas en las Cortes de Castilla y León para exigir al Gobierno de España que garantice un horario de atención digno en la oficina de Arcos de Jalón y que se mantenga un servicio adecuado en el medio rural.